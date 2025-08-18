Κέιτ Μος: Saint Laurent icon στο Λος Αντζελες, με τα πρώτα looks του φθινοπώρου

Η διάσημη Βρετανίδα αντιπροσωπεύει τις ώριμες γυναίκες 50+ με αβίαστο προσωπικό style
Kάτω από τον καυτό ήλιο του Λος Αντζελες ο εμβληματικός, παριζιάνικος οίκος Saint Laurent παρουσιάζει τη φθινοπωρινή του καμπάνια με ίνδαλμα την Κέιτ Μος.
Η 51χρονη Βρετανίδα icon, σε φωτογράφιση Mert Alas, αποδεικνύει ότι το αμίμητο style της αποτελεί τον ορισμό της αυτο- έκφρασης.
Την βλέπουμε με ογκώδη γουναρικά να οδηγεί κάμπριο αυτοκίνητο ή να αγναντεύει τη θέα στη θάλασσα. Να λανσάρει γκρι πουλόβερ με statement shopping bag, αέρινο λάιμ μουσταρδί φόρεμα ή να συνδυάζει δερμάτινο τζάκετ με βραδινή φρου- φρου «ουρά». Nα μπαίνει στην πισίνα με ανδρόγυνο σακάκι ή να δοκιμάζει lingerie pieces. Μαζί της κλήθηκαν να ποζάρουν η ηθοποιός Κλοέ Σεβινί και το μοντέλο Φράνκι Ράιντερ αναδεικνύοντας τα- αυτόματα αναγνωρίσιμα- κοστούμια του label.
Πίσω από αυτή την pre-Fall collection 2025, o οραματιστής designer Anthony Vaccarello, o oποίος έχει ταυτίσει την πορεία του με την αναβίωση των βασικών κομματιών του αξεπέραστου Yves Saint Laurent. H σειρά τιτλοφορείται «Velvet Heat» και περιλαμβάνει φιλμάκι που «ανοίγει» την επίσημη σελίδα Saint Laurent στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα, υμνεί το effortless προσωπικό style της Κέιτ, αλλά και τη γυναικεία φιλία και ωριμότητα 50+.
Προσέξτε πως προβάλλονται σε μπορντό χρώμα οι διάσημες τσάντες της εταιρείας, Icare, Loulou, Jamie, ενώ τα χρυσά, συμπαγή κοσμήματα, τα sexy λεπτεπίλεπτα πέδιλα και τα γυαλιά cat-eye ολοκληρώνουν τα looks. Τα μαλλιά είναι χτενισμένα σε wet αισθητική.
Όπως ψιθυρίζει η Κέιτ «I laugh too loud in quiet rooms / And I leave before the music stops». Το αποτέλεσμα; Πολύ- πολύ Saint Laurent.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr