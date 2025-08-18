Κέιτ Μος: Saint Laurent icon στο Λος Αντζελες, με τα πρώτα looks του φθινοπώρου

Kάτω από τον καυτό ήλιο του Λος Αντζελες ο εμβληματικός, παριζιάνικος οίκος Saint Laurent παρουσιάζει τη φθινοπωρινή του καμπάνια με ίνδαλμα την Κέιτ Μος.

Η 51χρονη Βρετανίδα icon, σε φωτογράφιση Mert Alas, αποδεικνύει ότι το αμίμητο style της αποτελεί τον ορισμό της αυτο- έκφρασης.

Την βλέπουμε με ογκώδη γουναρικά να οδηγεί κάμπριο αυτοκίνητο ή να αγναντεύει τη θέα στη θάλασσα. Να λανσάρει γκρι πουλόβερ με statement shopping bag, αέρινο λάιμ μουσταρδί φόρεμα ή να συνδυάζει δερμάτινο τζάκετ με βραδινή φρου- φρου «ουρά». Nα μπαίνει στην πισίνα με ανδρόγυνο σακάκι ή να δοκιμάζει lingerie pieces. Μαζί της κλήθηκαν να ποζάρουν η ηθοποιός Κλοέ Σεβινί και το μοντέλο Φράνκι Ράιντερ αναδεικνύοντας τα- αυτόματα αναγνωρίσιμα- κοστούμια του label.