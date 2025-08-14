Μπιγιονσέ: Western idol για τη Levi’s, μια τζιν σειρά που γίνεται ανάρπαστη

Βάζει πλυντήριο, εργάζεται ως σερβιτόρα, παίζει μπιλιάρδο σε νυχτερινή έξοδο.

H λατρεμένη ντίβα των Αμερικανών, Μπιγιονσέ, προβάλλει τη limited-edition capsule collection Beyoncé x Levi’s και αποθεώνεται από τα media.

Tα ολοκαίνουρια, 7 must-have denim κομμάτια είναι εμπνευσμένα από την εποχή των nineties και την εμμονή με τα παντελόνια 501, αλλά κυρίως αναφέρονται στην western αισθητική της τελευταίας περιοδείας της πολυβραβευμένης performer.

Όπως διαβάζουμε προμηνύεται sold out στη διεθνή αγορά.