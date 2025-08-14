Μπιγιονσέ: Western idol για τη Levi’s, μια τζιν σειρά που γίνεται ανάρπαστη

Στο διαφημιστικό φιλμάκι η 43χρονη star μεταμορφώνεται με denim κομμάτια της collection
Βάζει πλυντήριο, εργάζεται ως σερβιτόρα, παίζει μπιλιάρδο σε νυχτερινή έξοδο.
H λατρεμένη ντίβα των Αμερικανών, Μπιγιονσέ, προβάλλει τη limited-edition capsule collection Beyoncé x Levi’s και αποθεώνεται από τα media.
Tα ολοκαίνουρια, 7 must-have denim κομμάτια είναι εμπνευσμένα από την εποχή των nineties και την εμμονή με τα παντελόνια 501, αλλά κυρίως αναφέρονται στην western αισθητική της τελευταίας περιοδείας της πολυβραβευμένης performer.
Όπως διαβάζουμε προμηνύεται sold out στη διεθνή αγορά.
Oι γραμμές υπογραμμίζουν βέβαια τις περίφημες καμπύλες της Μπιγιονσέ. Μιλάμε για κοντά μπουφάν στολισμένα με κρύσταλλα ή κορδέλες κορσέ, σορτς και τζιν που υμνούν τη σιλουέτα- κλεψύδρα και ένα ανανεωμένο 501 για όλους τους σωματότυπους, που «παίζει» με τα ξεθωριάσματα και το διάκοσμο.
Η συνεργασία είχε ξεκινήσει παλιότερα, οπότε στο διαδίκτυο διατίθενται και μπλουζάκια και καπέλα προηγούμενης παραγωγής. Όλα «φωνάζουν» αμερικάνικη ενδοχώρα – άλλωστε τα διάσημα Levi’s γεννήθηκαν στην Αμερική και θεωρούνται τα πιο εμβληματικά jeans ever.
H καινούρια καμπάνια (τέταρτη κατά σειρά) με τίτλο «The Denim Cowboy» περιλαμβάνει βιντεάκι 90 δευτερολέπτων με «επεισόδια» μεταμόρφωσης της star. Ακούγεται το τραγούδι «Levi’s Jeans» από την τουρνέ «Cowboy Carter». Δείτε εικόνες.
Φωτιά στην Πάτρα: Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες για τους εμπρησμούς- Ένα το ενεργό μέτωπο προς την Ελεκίστρα
Ιταλικά «Διαμάντια» στα θερινά σινεμά, συγκινούν οι μοδίστρες κοστουμιών στην αλλοτινή Ρώμη
Eλεν Μίρεν: Total pink και full skirt, κόντρα στα κλισέ της ηλικίας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr