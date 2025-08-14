Ιταλικά «Διαμάντια» στα θερινά σινεμά, συγκινούν οι μοδίστρες κοστουμιών στην αλλοτινή Ρώμη

Τεράστια εισπρακτική επιτυχία στην Ιταλία, το ομώνυμο τραγούδι της Τζόρτζια έκανε θραύση

«Force tornera- La mia vita tornera- Vestita di parole e di ricordi…». Η δημοφιλής ιταλική μπαλάντα με τη φωνή της Giorgia- Τζόρτζια είναι το σάουντρακ της γυναικοκρατούμενης ταινίας «Diamanti- Διαμάντια», που θριάμβευσε σε απήχηση στην Ιταλία και βγαίνει παραμονή Δεκεπαντεύγουστου στα ελληνικά σινεμά. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα προβληθεί στην Πάτρα, αλλά ψάξτε την και στο διαδίκτυο. Μας μεταφέρει στη μαγευτική Ρώμη των seventies, όπου καλόκαρδες μοδίστρες δημιουργούν απίστευτα καλλιτεχνικά κοστούμια με την παρότρυνση ενός σκηνοθέτη. Το φιλμ διαφημίζεται ως «ένα ερωτικό γράμμα στις γυναίκες» και συμμετέχουν οι πιο γνωστές Ιταλίδες ηθοποιοί. Ο λόγος για τις Λουίζα Ρανιέρι, Τζάσμιν Τρίνκα, Λορεδάνα Καννάτα, Άννα Φερτσέτι, Ελένα Σοφία Ρίτσι, Κάρλα Σινιόρις, Κάσια Σμούτνιακ, Μιλένα Βούκοτιτς κ.α.

Ο Τουρκο- Ιταλός κινηματογραφιστής Φερζάν Όζπετεκ ξεδιπλώνει τη ζωή και τους έρωτες μιας συντροφιάς οίκου ραπτικής, με επικεφαλής τις αδελφές Aλμπέρτα και Γκαμπριέλα Κανόβα. Το συγκινητικό αποτέλεσμα του απέφερε το Βραβείο Κοινού στα φετινά Νταβίντ ντι Ντονατέλο (τα λεγόμενα ιταλικά Όσκαρ). Ραπτομηχανές, πατρόν, μέτρα, πρόβες και ταυτόχρονα αναφορές στην μοναξιά, την αλληλεγγύη, την χειραφέτηση, την κακοποίηση. Η ταινία «Diamanti» εστιάζει σαν νοσταλγική πνοή ενδυνάμωσης στη διαδρομή των γυναικών μέσα στις δεκαετίες και ταυτόχρονα υμνεί την παράδοση της Ρώμης στο σινεμά και τα ατελιέ ραπτικής.