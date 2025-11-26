Backstage: Φλας στη φωτογράφιση μόδας του γιορτινού THEBEST MAGAZINE, κυκλοφορεί πριν τα Χριστούγεννα!

Οι καθιερωμένες σελίδες μόδας του ετήσιου περιοδικού μας THEBEST MAGAZIΝE απαίτησαν μια πολύωρη φωτογράφιση.

Σε μια υπέροχη design κατοικία έξω από το κέντρο της Πάτρας, o φακός του Νίκου Ψαθογιαννάκη αποτύπωσε εικόνες με επίκαιρα και super trendy χειμερινά looks- ρούχα, αξεσουάρ, κοσμήματα- καθώς και προτάσεις για μαλλιά, μακιγιάζ, νύχια.

Το πολυσέλιδο αφιέρωμα αναμένεται πολύ πλούσιο και εντυπωσιακό, στο τεύχος που θα κυκλοφορήσει στα περίπτερα πριν τα Χριστούγεννα.

Οι συντελεστές, όλοι εκλεκτοί και καταξιωμένοι στο είδος τους στην πόλη μας.