Backstage: Φλας στη φωτογράφιση μόδας του γιορτινού THEBEST MAGAZINE, κυκλοφορεί πριν τα Χριστούγεννα!

Ξεκλέψαμε στιγμιότυπα από όσα διαδραματίζονταν μπροστά και πίσω από το φακό του Νίκου Ψαθογιαννάκη
Οι καθιερωμένες σελίδες μόδας του ετήσιου περιοδικού μας THEBEST MAGAZIΝE απαίτησαν μια πολύωρη φωτογράφιση.
Σε μια υπέροχη design κατοικία έξω από το κέντρο της Πάτρας, o φακός του Νίκου Ψαθογιαννάκη αποτύπωσε εικόνες με επίκαιρα και super trendy χειμερινά looks- ρούχα, αξεσουάρ, κοσμήματα- καθώς και προτάσεις για μαλλιά, μακιγιάζ, νύχια.
Το πολυσέλιδο αφιέρωμα αναμένεται πολύ πλούσιο και εντυπωσιακό, στο τεύχος που θα κυκλοφορήσει στα περίπτερα πριν τα Χριστούγεννα.
Οι συντελεστές, όλοι εκλεκτοί και καταξιωμένοι στο είδος τους στην πόλη μας.
Hair styling- χτενίσματα: Κοραλία Συνοδινού
Nail art: Fairynails
Make up artist: Αντζελα Πούλη
Λουλουδένιες συνθέσεις: Αλεξάνδρα Κεπενού
------------------------------------------------------
Συνεργάστηκαν τα καταστήματα The Mark Κωνσταντινίδης, Principe, Vasilis Cuir, Shoeland, Μark Aalen οπτικά και τα κοσμηματοπωλεία Κατραούρας και Θωμοπούλου.
Το project επιμελήθηκε από το thebest.gr η Αντυ Μπακοπούλου. Δείτε στιγμιότυπα!
