Scarf coats: Ιδού το πιο trendy παλτό της αγοράς, έγινε ήδη street style εμμονή

Πέρα από τα πλούσια γουναρικά, τα τζάκετ και πανωφόρια από σουέντ, τα oversized δερμάτινα κλπ ένας συγκεκριμένος τύπος παλτό κερδίζει ολοένα έδαφος. Πρόκειται για το λεγόμενο scarf coat – κοντό ή μακρύ- το οποίο τελευταία «σκίζει» σε tik tok και Instagram ενώ έχει προκαλέσει πολλά δημοσιεύματα διεθνώς. Aπλό και λιτό στη βάση του, ξεχωρίζει για το ενσωματωμένο στοιχείο της εσάρπας/ μαντήλας/ κασκόλ.

Προτείνεται κυρίως σε ουδέτερες μονοχρωμίες (μπεζ, εκρού, καμηλό, γκρι, καφέ, μαύρο) αλλά ενδέχεται να το βρείτε σε λευκό, μπορντό, κόκκινο αλλά και σε κλασικά ανδρόγυνα καρό. Εχει βγει στο προσκήνιο της μόδας τις τρεις τελευταίες χειμερινές σαιζόν, αλλά φέτος λανσάρεται πολύ δυναμικά κατακτώντας τα πολυκαταστήματα.