Scarf coats: Ιδού το πιο trendy παλτό της αγοράς, έγινε ήδη street style εμμονή

Outwear με ενσωματωμένη εσάρπα- κασκόλ, super fan η Μέγκαν Μαρκλ, δείτε το στα luxury labels και στα πολυκαταστήματα
Πέρα από τα πλούσια γουναρικά, τα τζάκετ και πανωφόρια από σουέντ, τα oversized δερμάτινα κλπ ένας συγκεκριμένος τύπος παλτό κερδίζει ολοένα έδαφος. Πρόκειται για το λεγόμενο scarf coat – κοντό ή μακρύ- το οποίο τελευταία «σκίζει» σε tik tok και Instagram ενώ έχει προκαλέσει πολλά δημοσιεύματα διεθνώς. Aπλό και λιτό στη βάση του, ξεχωρίζει για το ενσωματωμένο στοιχείο της εσάρπας/ μαντήλας/ κασκόλ.
Προτείνεται κυρίως σε ουδέτερες μονοχρωμίες (μπεζ, εκρού, καμηλό, γκρι, καφέ, μαύρο) αλλά ενδέχεται να το βρείτε σε λευκό, μπορντό, κόκκινο αλλά και σε κλασικά ανδρόγυνα καρό. Εχει βγει στο προσκήνιο της μόδας τις τρεις τελευταίες χειμερινές σαιζόν, αλλά φέτος λανσάρεται πολύ δυναμικά κατακτώντας τα πολυκαταστήματα.
Zara
Massimo Dutti
Βασικός υποστηρικτής του trend η Toteme που πρωτοπαρουσίασε ένα iconic μοντέλο το 2021, το οποίο έγινε αυτόματα περιζήτητο. Bottega Veneta και The Row ακολούθησαν το παράδειγμα μέσα στο ρεύμα και τη φιλοσοφία της «ήσυχης πολυτέλειας». Σε αυτό συντέλεσε και η πολυσυζητημένη total white εμφάνιση της Μέγκαν Μαρκλ στην παριζιάνικη επίδειξη του Valentino.
Το φετινό χειμώνα το scarf coat είναι στις δόξες του ως κορυφαίο trend. Χαρίζει κίνηση και ένα σοφιστικέ σχήμα στη σιλουέτα, ενώ ενδέχεται να στολίζεται από boho γαρνιρίσματα ή κρόσσια. Σας έχουμε εικόνες – πειστήρια.
Toteme
Ferragamo στο MyTheresa
Maje
H&M, COS, Barbour
Zara
Reiss
H&M
H&M
