Nτέμι Μουρ: Εκθαμβωτικό birthday girl ετών 63, με δαντελένιο Gucci dress

«Δεν την προλαβαίνουμε» από πλευράς μόδας τη Ντέμι Μουρ!

«Γιόρτασε τα 63 με τελείως διάφανη τουαλέτα» έσπευσε να γράψει η Page Six. Αυτή τη φορά, ανέδειξε το μεγάλο trend της δαντέλας αλλά και την σταθερή τολμηρή τάση των naked dresses ταυτόχρονα.

Η άψογη σιλουέτα της διαγραφόταν υπέροχα μέσα από το φόρεμα, χωρίς να δείχνει καθόλου «δεύτερη». Κατά κοινή ομολογία, η star μπορεί να «φορέσει ό,τι θέλει» στα χρυσά χρόνια της ωριμότητάς της. Χάρη στον μόνιμο στυλίστα της Brad Goreski, επιλέγει πάντα τα πιο επίκαιρα και περιζήτητα κομμάτια από το διεθνές fashion προσκήνιο.