Nτέμι Μουρ: Εκθαμβωτικό birthday girl ετών 63, με δαντελένιο Gucci dress

Η αγέραστη star με ένα super αποκαλυπτικό look για τα γενέθλιά της και τη νέα της τηλεοπτική πρεμιέρα
«Δεν την προλαβαίνουμε» από πλευράς μόδας τη Ντέμι Μουρ!
«Γιόρτασε τα 63 με τελείως διάφανη τουαλέτα» έσπευσε να γράψει η Page Six. Αυτή τη φορά, ανέδειξε το μεγάλο trend της δαντέλας αλλά και την σταθερή τολμηρή τάση των naked dresses ταυτόχρονα.
Η άψογη σιλουέτα της διαγραφόταν υπέροχα μέσα από το φόρεμα, χωρίς να δείχνει καθόλου «δεύτερη». Κατά κοινή ομολογία, η star μπορεί να «φορέσει ό,τι θέλει» στα χρυσά χρόνια της ωριμότητάς της. Χάρη στον μόνιμο στυλίστα της Brad Goreski, επιλέγει πάντα τα πιο επίκαιρα και περιζήτητα κομμάτια από το διεθνές fashion προσκήνιο.
Συγκεκριμένα, το βράδυ της Τρίτης στη Νέα Υόρκη ως ambassador του οίκου Gucci, ανέδειξε την εν λόγω μαύρη σιθρού δημιουργία. Τα μαλλιά της χτένισε ο επίσης μόνιμος συνεργάτης της και διάσημος Ελληνας hair stylist Δημήτρης Γιαννέτος που ανέβασε εικόνες της στο διαδίκτυο.
Αφορμή, όχι μόνο τα γενέθλιά της αλλά και το red carpet του δεύτερου κύκλου της εξαιρετικής τηλεοπτικής σειράς «Landman». Η Ντέμι Μουρ περπάτησε πλάι στους συμπρωταγωνιστές της Mπίλι Μπομπ Θόρτον και Αλι Λάρτερ αλλά δικαιωματικά ήταν στο επίκεντρο της προσοχής.
Πάρτε ιδέες από το outfit, τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και οι δαντέλες είναι πολύ hot!
