Nτέμι Μουρ, Glamour: Απίθανα ντυμένη, θυμάται πως ξεκίνησε να δουλεύει ως τηλεφωνήτρια

Εντυπωσιακή φωτογράφιση και αποκαλυπτική συνέντευξη για την 62χρονη star καθώς το περιοδικό την ανακήρυξε «Γυναίκα της Χρονιάς»
Τα best off της διεθνούς μόδας αναδεικνύει με την αγέραστη εικόνα της η Ντέμι Μουρ ως cover girl του περιοδικού Glamour.
Eιδικά για το εξώφυλλο φόρεσε μια τολμηρή total black δημιουργία (από κορμάκι και φούστα σαν εσωτερικό κρινολίνου) που υπογραμμίζει την απίστευτη σιλουέτα της. Τα πόδια της είναι γυμνά και τα μαλλιά της ανεμίζουν. Η 62χρονη star δεν «μασάει» τα λόγια της για το παρελθόν και τις επιλογές της μέχρι σήμερα.
Η πρώτη μου δουλειά ήταν σε εισπρακτική εταιρεία όπου ήμουν τηλεφωνήτρια. Επικοινωνούσα με ανθρώπους για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Και επειδή είχα μια τόσο χαμηλή, βαθιά φωνή, δεν καταλάβαιναν ότι ήμουν 14 ετών. Στα 16 δεν πήγα σε εστιατόριο όπως θα αναμενόταν, αλλά έκανα λογιστικά γραφείου. Ηθελα ανέκαθεν να είμαι ανεξάρτητη και μακριά από τη μητέρα μου. Εργάστηκα και ως ρεσεψιονίστ στην 20th Century Fox , στο γραφείο ενός παραγωγού του Ααρον Σπέλινγκ. Ημουν δηλαδή στο χώρο αλλά και δεν ήμουν, πράγμα ταπεινωτικό. Ηξερα πως δεν θα συνεχίσω έτσι, είχα μεγαλύτερα σχέδια», θυμάται.
Στην πορεία που ακολούθησε, η Ντέμι μπήκε στην a list του Χόλιγουντ. Οι επιτυχίες των ταινιών Ghost, A Few Good Men, G.I. Jane (όπου ξύρισε το κεφάλι της) και Striptease, (έγινε η πρώτη γυναίκα ηθοποιός με αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων) αλλά και ο γάμος της με τον Μπρους Γουίλις εκτόξευσαν τη φήμη της.
Μετά το θάνατο της μητέρα της και το διαζύγιό της και αφού μεγάλωσαν οι 3 κόρες της, αισθάνθηκε αναγκαία μια επανεκκίνηση.
Με φόρεμα Balenciaga
Με δημιουργία Harris Reed και κοσμήματα Chopard
«Με όλα όσα έχω περάσει, τα οποία ήταν πολλά, δεν θα άλλαζα το σημείο που βρίσκομαι σήμερα. Και αυτό που νιώθω ότι έχω κατακτήσει, το οποίο σίγουρα δεν είχα όταν ήμουν νεότερη, είναι η ελευθερία να ξέρω ότι δεν χρειάζεται να έχω την απάντηση σε όλα. Τίποτα δεν έχει τελειώσει μέχρι να αποφασίσεις εσύ ότι τελείωσε. Και μπορεί να αλλάξει και να φαίνεται διαφορετικό, αλλά είναι εκεί, αν θέλεις να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι γι’ αυτό. Αλλά πρέπει να το θέλεις».
Είπε ακόμα πως «νιώθει ακόμα μαθήτρια, γεμάτη ενέργεια που ψάχνει το δρόμο της».
Με look Alexander mc Queen
Mε look Gucci και το σκυλάκι της Πίλαφ
Με φόρεμα Saint Laurent και κοσμήματα Messika
Η κατάκτηση της «Χρυσής Σφαίρας» φέτος για το «Substance» και η εμψυχωτική ομιλία της για τις γυναίκες στο θέαμα ήταν η απόλυτη δικαίωση. Η Ντέμι είχε στιγματιστεί ως τότε από τον τίτλο της pop corn actress…
«Η ιδέα πως δεν είσαι αρκετή και δεν αξίζεις μπορεί να σε διαβρώσει, δεν περίμενα πως θα νικήσω, ούτε είχα ετοιμάσει λόγο» ξεκαθαρίζει.
Ακόμα και το παρουσιαστικό της όμως απασχολεί διαρκώς την επικαιρότητα. «Αρνήθηκα να πιστέψω πως οι μεγαλύτερες γυναίκες πρέπει να έχουν κοντά μαλλιά… Παρατήρησα, ιδιαίτερα εκείνες που περνούσαν την εμμηνόπαυση, ότι έκοβαν τα μαλλιά τους με ανδρικό σχεδόν τρόπο, πετώντας τη σεξουαλικότητα της μακριά. Και έτσι απέκτησα αυτό το κόλλημα» εξηγεί.
Δηλώνει πανέτοιμη να συνεχίσει τα βήματά της. «Βλέπω την Ελεν Μίρεν και σκέφτομαι «Θεέ μου είναι στα 80 της, κοίτα πόσο δυναμική και διαφορετική είναι… οπότε λεω έχω δρόμο μπροστά μου» καταλήγει.
