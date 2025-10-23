Nτέμι Μουρ, Glamour: Απίθανα ντυμένη, θυμάται πως ξεκίνησε να δουλεύει ως τηλεφωνήτρια

Τα best off της διεθνούς μόδας αναδεικνύει με την αγέραστη εικόνα της η Ντέμι Μουρ ως cover girl του περιοδικού Glamour.

Eιδικά για το εξώφυλλο φόρεσε μια τολμηρή total black δημιουργία (από κορμάκι και φούστα σαν εσωτερικό κρινολίνου) που υπογραμμίζει την απίστευτη σιλουέτα της. Τα πόδια της είναι γυμνά και τα μαλλιά της ανεμίζουν. Η 62χρονη star δεν «μασάει» τα λόγια της για το παρελθόν και τις επιλογές της μέχρι σήμερα.

Η πρώτη μου δουλειά ήταν σε εισπρακτική εταιρεία όπου ήμουν τηλεφωνήτρια. Επικοινωνούσα με ανθρώπους για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Και επειδή είχα μια τόσο χαμηλή, βαθιά φωνή, δεν καταλάβαιναν ότι ήμουν 14 ετών. Στα 16 δεν πήγα σε εστιατόριο όπως θα αναμενόταν, αλλά έκανα λογιστικά γραφείου. Ηθελα ανέκαθεν να είμαι ανεξάρτητη και μακριά από τη μητέρα μου. Εργάστηκα και ως ρεσεψιονίστ στην 20th Century Fox , στο γραφείο ενός παραγωγού του Ααρον Σπέλινγκ. Ημουν δηλαδή στο χώρο αλλά και δεν ήμουν, πράγμα ταπεινωτικό. Ηξερα πως δεν θα συνεχίσω έτσι, είχα μεγαλύτερα σχέδια», θυμάται.

Στην πορεία που ακολούθησε, η Ντέμι μπήκε στην a list του Χόλιγουντ. Οι επιτυχίες των ταινιών Ghost, A Few Good Men, G.I. Jane (όπου ξύρισε το κεφάλι της) και Striptease, (έγινε η πρώτη γυναίκα ηθοποιός με αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων) αλλά και ο γάμος της με τον Μπρους Γουίλις εκτόξευσαν τη φήμη της.

Μετά το θάνατο της μητέρα της και το διαζύγιό της και αφού μεγάλωσαν οι 3 κόρες της, αισθάνθηκε αναγκαία μια επανεκκίνηση.