Μη χάσετε τη εθιστική «Διπλωμάτισσα» (Netflix), εξαιρετικός και ο τρίτος κύκλος

Δύσκολα μπορείς να σταματήσεις σε ένα επεισόδιο, εμείς ανήκουμε στους ενθουσιώδεις οπαδούς
Αν αγαπάτε τις πολιτικές σειρές – τύπου Borgen, House of Cards, Ομηρος, Ιδιωτική προστασία – μη χάσετε τη «Διπλωμάτισσα».
Μόλις ξεκίνησε να προβάλλεται ο 3ος κύκλος των 8 επεισοδίων και έχει ενθουσιάσει τηλεθεατές και κριτικούς κερδίζοντας 4 αστέρια. Το σήριαλ παρακολουθεί μια Αμερικανίδα διπλωμάτισσα που αγωνίζεται να ανταπεξέλθει στον γεμάτο εντάσεις ρόλο της, ενώ ταυτόχρονα έχει ταραχώδη προσωπική ζωή. Δεν της αρέσουν τα τυπικά τελετουργικά και οι επισημότητες του επαγγέλματος, αλλά να βρίσκει λύσεις «εκτός σαλονιού»...
Συγκαταλεγόμαστε στους μεγάλους fans της παραγωγής, η οποία θεωρείται η καλύτερη στο είδος της. γενικότερα στην τηλεόραση, αυτή τη στιγμή. Το σενάριο με τις αναπάντεχες εξελίξεις, τους φυσικούς διαλόγους και το υπόγειο χιούμορ είναι μοναδικό ενώ οι ερμηνείες όλου του καστ εκλεκτές.
Η δυναμική Κέιτ, παραμένει πρέσβειρα στο Λονδίνο, αλλά ο ξαφνικός θάνατος του προέδρου των ΗΠΑ και η αντικατάστασή του από την αντιρόεδρο Πεν, όσο και ένα ακινητοποιημένο ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο παγιδευμένο σε βρετανικά ύδατα, προκαλούν νέες ανατροπές και περιπέτειες.
Ταυτόχρονα, ο σύζυγός της αναλαμβάνει χρέη αντιπροέδρου στο Λευκό Οίκο, τον οποίο τελικά αρνείται να ακολουθήσει.
«Η τρίτη σεζόν αλλάζει το παιχνίδι. Η Kέιτ ζει τον ιδιαίτερο εφιάλτη που είναι το να πάρεις αυτό που θέλεις», δήλωσε η δημιουργός και showrunner Debora Cahn.
Παρακολουθούμε την κεντρική ηρωίδα να διαχειρίζεται τη συμπεριφορά του Βρετανού πρωθυπουργού αλλά και τις σχέσεις με τους συμβούλους και το προσωπικό της. Να υπηρετεί παράλληλα τη νέα αμερικάνικη ηγεσία με ανεπίτρεπτες πρωτοβουλίες στο πλευρό του άντρα της. Ωστόσο ο γάμος της στο παρασκήνιο δεν υπάρχει πλέον και καλύπτει το κενό με μια νέα, περιστασιακή σχέση.
Θυμίζουμε πως οφείλει να κινείται σε ένα στενό πρωτόκολλο ενώ στο παρελθόν οραματιζόταν να υπηρετήσει στο Αφγανιστάν. Είναι όμως μονίμως μπλεγμένη σε έναν ιστό πολιτικών διακυβεύσεων ζωής και θανάτου.
Στον ομώνυμο ρόλο απολαμβάνουμε την 49χρονη Καλιφορνέζα tv star και πρώην ταλέντο της Disney, Κέρι Ράσελ. Πάντα γοητευτική και λεπτεπίλεπτη αλλά και υπέρμαχος της φυσικής εικόνας, κυκλοφορεί με minimal chic looks αλλά ατημέλητα μαλλιά σε υπέροχους χώρους. Θεωρεί την ηρωίδα της μια υπέροχη επαναστάτρια καθώς πάντα μάχεται και έχει θράσος.
Η Ράσελ έχει παίξει στην υπερπαραγωγή «Επικίνδυνη Αποστολή 3» και ο σύντροφός της είναι ο Ουαλός πρώην συμπρωταγωνιστής της στη σειρά «The Americans», Mάθιου Ρις. Στην καλλιτεχνική της διαδρομή, κατέχει το ρεκόρ των 7 υποψηφιοτήτων για το τηλεοπτικό βραβείο Critics' Choice.
