Μη χάσετε τη εθιστική «Διπλωμάτισσα» (Netflix), εξαιρετικός και ο τρίτος κύκλος

Αν αγαπάτε τις πολιτικές σειρές – τύπου Borgen, House of Cards, Ομηρος, Ιδιωτική προστασία – μη χάσετε τη «Διπλωμάτισσα».

Μόλις ξεκίνησε να προβάλλεται ο 3ος κύκλος των 8 επεισοδίων και έχει ενθουσιάσει τηλεθεατές και κριτικούς κερδίζοντας 4 αστέρια. Το σήριαλ παρακολουθεί μια Αμερικανίδα διπλωμάτισσα που αγωνίζεται να ανταπεξέλθει στον γεμάτο εντάσεις ρόλο της, ενώ ταυτόχρονα έχει ταραχώδη προσωπική ζωή. Δεν της αρέσουν τα τυπικά τελετουργικά και οι επισημότητες του επαγγέλματος, αλλά να βρίσκει λύσεις «εκτός σαλονιού»...

Συγκαταλεγόμαστε στους μεγάλους fans της παραγωγής, η οποία θεωρείται η καλύτερη στο είδος της. γενικότερα στην τηλεόραση, αυτή τη στιγμή. Το σενάριο με τις αναπάντεχες εξελίξεις, τους φυσικούς διαλόγους και το υπόγειο χιούμορ είναι μοναδικό ενώ οι ερμηνείες όλου του καστ εκλεκτές.

Η δυναμική Κέιτ, παραμένει πρέσβειρα στο Λονδίνο, αλλά ο ξαφνικός θάνατος του προέδρου των ΗΠΑ και η αντικατάστασή του από την αντιρόεδρο Πεν, όσο και ένα ακινητοποιημένο ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο παγιδευμένο σε βρετανικά ύδατα, προκαλούν νέες ανατροπές και περιπέτειες.

Ταυτόχρονα, ο σύζυγός της αναλαμβάνει χρέη αντιπροέδρου στο Λευκό Οίκο, τον οποίο τελικά αρνείται να ακολουθήσει.