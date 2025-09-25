Σκάνδαλα αληθινής δυναστείας: Ανυπομονούν οι Βρετανοί για το The House of Guinness (Netflix)

Από τον δημιουργό του Peaky Blinders, αναφέρεται στην οικογένεια της εκκεντρικής πρώην κυρίας Νιάρχος, Daphne Guiness

Kαινούρια σειρά εποχής από το Netflix: Από τις 25 Σεπτεμβρίου ξεκινούν να προβάλλονται τα 8 επεισόδια της πολυαναμενόμενης μίνι σειράς The House of Guinness, με θέμα τη συναρπαστική ιστορία της ονομαστής δυναστείας παρασκευής μπύρας. Ειδικά οι Βρετανοί τηλεθεατές «διψούν» για το σήριαλ, καθώς βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, αφορώντας πρόσωπα που κυκλοφορούν σήμερα στη λονδρέζικη υψηλή κοινωνία. Με τη σφραγίδα του του δημιουργού του Peaky Blinders, Steven Knight, εστιάζει σε αντιπαλότητες, σκάνδαλα, μυστικά και τραγωδίες των προγόνων της ονομαστής οικογένειας. Η σεναριογράφος και συνδημιουργός Ivana Lowell επισήμανε στο BBC πως «Η ιστορία της οικογένειάς μας ήταν πολύ πιο ζουμερή και ενδιαφέρουσα από το Downton Abbey – και επιπλέον ήταν όλα αληθινά!»

Αναφερόμαστε στα κατορθώματα των απογόνων του Arthur Guinness (γεννημένου το 1725), ο οποίος πρώτος παρασκεύασε τη διάσημη ιρλανδική μπύρα, η οποία σήμερα πωλείται σε πάνω από 10 εκατομμύρια ποτήρια την ημέρα σε όλο τον κόσμο. Η εκκίνηση του σήριαλ επικεντρώνεται στο θάνατο του Benjamin Guinness, του εγγονού του ιδρυτή, ο οποίος πέθανε το 1868, αφήνοντας πίσω του τέσσερα παιδιά. Είχε μετατρέψει το ζυθοποιείο που ίδρυσε ο Arthur στο St James Gate του Δουβλίνου σε ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Ετσι, η οικογένεια Guinness συγκαταλεγόταν μεταξύ των πλουσιότερων πολιτών της Ιρλανδίας. Οι δραματικές οικογενειακές ίντριγκες έχουν κάτι από την τηλεοπτική επιτυχία Succession. Oι κληρονόμοι συγκρούονται για να αντιμετωπίσουν τις μεταθανάτιες επιθυμίες του πατριάρχη. Οι συνθήκες στην Ιρλανδία του 19ου αιώνα είχαν επηρεαστεί από το δυναμικό κίνημα για την αποχή από το αλκοόλ και τις πολιτικές αναταραχές που τροφοδοτούνταν από την κυριαρχία της ευημερούσας προτεσταντικής ελίτ. Στην πλευρά των ισχυρών ανήκε βέβαια η οικογένεια Guiness, κόντρα στη φτωχή καθολική πλειοψηφία.

Η σειρά παρουσιάστηκε επίσημα στο Λονδίνο και παρέστησαν οι σημερινοί γόνοι της φαμίλιας. Γράφεται πως υποδέχθηκαν με χιούμορ την παραγωγή της σειράς. Ηταν εκεί για παράδειγμα η νεαρή celebrity Lady Mary Charteris – νεότερο παιδί του James Charteris και της πρώτης συζύγου του, κόρης του βαρόνου κροίσου Jonathan Guinness. Επίσης ήταν παρούσα η Daphne Guinness, πρώην κυρία Νιάρχος και avant garde μούσα του αείμνηστου Alexander Mc Queen.

Lady Mary Charteris Daphne Guinness

Το αριστοκρατικό περιοδικό Tatler, δίνει έμφαση και στον πολύ «hot» πρωταγωνιστή. Ο ωραίος Αγγλος ηθοποιός Louis Partridge κλέβει τις εντυπώσεις ενώ ξεδιπλώνονται οι τραγωδίες των Βρετανο- Ιρλανδών δισεκατομμυριούχων. Ο 22χρονος έχει εμφανιστεί παλιότερα στο «Paddington 2» πλάι στο Χιου Γκραντ και είναι ζευγάρι με την pop diva Ολίβια Ροντρίγκο. Θα τον δούμε στον βασικό ρόλο του Εντουαρντ Γκίνες.