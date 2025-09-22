Παναγιώτης Φαφούτης: Ανέλαβε τη σκηνοθεσία της σειράς «Ο Δικαστής» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη

Ακόμα μια σημαντική δουλειά στην καλλιτεχνική διαδρομή του Πατρινού Παναγιώτη Φαφούτη.

Μαζί με τον Κώστα Αναγνωστόπουλο συγκροτούν το σκηνοθετικό ντουέτο της καινούριας, φιλόδοξης τηλεοπτικής σειράς «Ο Δικαστής» του AΝΤ1+. Στον ομώνυμο ρόλο θα δούμε τον δημοφιλή πρωταγωνιστή Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Όμως γενικότερα το καστ είναι εκλεκτό, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Νίκο Ψαρρά, Νόνη Ιωαννίδου, Νίκο Πουρσανίδη, Νικόλα Χαλκιαδάκη, Nάντια Σπηλιωτοπούλου κ.α.

Το δραματικό σήριαλ είναι βασισμένο στο βραβευμένο «Your Honor» με τον διάσημο ηθοποιό Μπράιαν Κράνστον, star της μεγάλης επιτυχίας «Breaking Bad». Η πρεμιέρα αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο. Όπως μας είπε ο Παναγιώτης Φαφούτης τα γυρίσματα ξεκίνησαν στα μέσα Ιουλίου και περιλαμβάνουν πολλά εξωτερικά πλάνα σε τοποθεσίες της Αθήνας. Το σενάριο είναι εξαιρετικό και ο ίδιος απολαμβάνει μια καταπληκτική συνεργασία με τους περιζήτητους Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και Νίκο Ψαρρά.