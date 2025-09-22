Παναγιώτης Φαφούτης: Ανέλαβε τη σκηνοθεσία της σειράς «Ο Δικαστής» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη

Η νέα φιλόδοξη παραγωγή κάνει γυρίσματα στο κέντρο της Αθήνας, η πρεμιέρα αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο στον ANT1+
Ακόμα μια σημαντική δουλειά στην καλλιτεχνική διαδρομή του Πατρινού Παναγιώτη Φαφούτη.
Μαζί με τον Κώστα Αναγνωστόπουλο συγκροτούν το σκηνοθετικό ντουέτο της καινούριας, φιλόδοξης τηλεοπτικής σειράς «Ο Δικαστής» του AΝΤ1+. Στον ομώνυμο ρόλο θα δούμε τον δημοφιλή πρωταγωνιστή Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Όμως γενικότερα το καστ είναι εκλεκτό, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Νίκο Ψαρρά, Νόνη Ιωαννίδου, Νίκο Πουρσανίδη, Νικόλα Χαλκιαδάκη, Nάντια Σπηλιωτοπούλου κ.α.
Το δραματικό σήριαλ είναι βασισμένο στο βραβευμένο «Your Honor» με τον διάσημο ηθοποιό Μπράιαν Κράνστον, star της μεγάλης επιτυχίας «Breaking Bad». Η πρεμιέρα αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο. Όπως μας είπε ο Παναγιώτης Φαφούτης τα γυρίσματα ξεκίνησαν στα μέσα Ιουλίου και περιλαμβάνουν πολλά εξωτερικά πλάνα σε τοποθεσίες της Αθήνας. Το σενάριο είναι εξαιρετικό και ο ίδιος απολαμβάνει μια καταπληκτική συνεργασία με τους περιζήτητους Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και Νίκο Ψαρρά.
Οι πρώτες εικόνες της σειράς που δημοσιοποίησε το κανάλι
Σύμφωνα με την υπόθεση ένας έγκριτος δικαστής έρχεται αντιμέτωπος με το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του εμπλέκεται σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Ο 19χρονος Άλκης τραυματίζει με το αυτοκίνητο έναν μοτοσικλετιστή και τον εγκαταλείπει. Το θύμα αυτού του ατυχήματος αποδεικνύεται ότι είναι γόνος μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου.
Αντιμέτωπος με τον αξιακό του κώδικα, το δίκαιο και το άδικο, το σωστό και το λάθος, ο δικαστής Δημητρίου εγκλωβίζεται σε μια σκληρή μάχη, όπου η «ζυγαριά» γέρνει προς το πατρικό ένστικτο…
Ο Παναγιώτης Φαφούτης στα παρασκήνια των γυρισμάτων με την ηθοποιό Νάντια Σπηλιωτοπούλου
