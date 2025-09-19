Βίκυ Καγιά: Με culottes και το πιο hot καρό της φθινοπωρινής μόδας

Η stylish παρουσιάστρια, μοντέλο και επιχειρηματίας υιοθέτησε το ιδανικό casual chic
Eικόνες από ταξίδι της στη Γαλλία ανέβασε στο Instagram η Βίκυ Καγιά.
Και έδειχνε πολύ trendy, ακολουθώντας τις πιο προβεβλημένες προσταγές της διεθνούς μόδας για τη νέα σαιζόν. Οι γήινοι τόνοι και τα γνώριμα ανδρόγυνα καρό μικρού μεγέθους καθώς και μια culotte (δηλαδή βερμούδα που μοιάζει με φούστα) σε midi μήκος δέσποσαν στο look της.
Η πάντα stylish παρουσιάστρια, μοντέλο και επιχειρηματίας διαφέρει από τις άλλες Ελληνίδες στις αναρτήσεις της, επειδή είναι κυρίως αμαγιάριστη, με ατημέλητα μαλλιά και χωρίς καμία εμφανή αισθητική παρέμβαση στο πρόσωπό της. Ετσι δείχνει πάντα απλή και καθόλου ψεύτικη, παρακολουθώντας τις τάσεις της μόδας. Eπίσης εκτιμάμε πως οι πόζες της αλλά και οι ενδυματολογικές της επιλογές δεν τονίζουν "σώνει και καλά" την άψογη σιλουέτα της, όπως συμβαίνει με άλλες κυρίες.
Όπως θα δείτε ένα διαχρονικό δερμάτινο και ένα λευκό, μακριμάνικο τοπ συμπληρώνουν το outfit. Τα statement επώνυμα αξεσουάρ (μοκασίνια Gucci- τσάντα Chanel) της δίνουν το απαραίτητο luxury status. Θυμίζουμε πως πρόσφατα λάνσαρε το δικό της label ονόματι Greatness. Eπιμένει στα εύκολα και πρακτικά κομμάτια με σύγχρονο, αστικό χαρακτήρα.
