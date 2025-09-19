Βίκυ Καγιά: Με culottes και το πιο hot καρό της φθινοπωρινής μόδας

Η stylish παρουσιάστρια, μοντέλο και επιχειρηματίας υιοθέτησε το ιδανικό casual chic

Eικόνες από ταξίδι της στη Γαλλία ανέβασε στο Instagram η Βίκυ Καγιά. Και έδειχνε πολύ trendy, ακολουθώντας τις πιο προβεβλημένες προσταγές της διεθνούς μόδας για τη νέα σαιζόν. Οι γήινοι τόνοι και τα γνώριμα ανδρόγυνα καρό μικρού μεγέθους καθώς και μια culotte (δηλαδή βερμούδα που μοιάζει με φούστα) σε midi μήκος δέσποσαν στο look της.