Ντύσου σαν Νεοϋορκέζα, street icons των ημερών Γκουίνεθ Πάλτροου και Ναόμι Γουότς

Αν και παρατηρείται ο συνηθισμένος «αχταρμάς» αισθητικής άποψης στους δρόμους λόγω NYFW, διακρίνεις εύκολα εκείνες που θέλουν να δείχνουν Νεοϋορκέζες. Τα looks που αντιπροσωπεύουν τις stylish κατοίκους της μεγαλούπολης δεν μοιάζουν με εκείνα του Παρισιού, του Μιλάνου, του Λονδίνου.

Είναι επηρεασμένα από τους designers που λανσάρουν καθαρές γραμμές, φίνες και διακριτικές μονοχρωμίες ως κομμάτι του κινήματος της «ήσυχης πολυτέλειας (quite luxury)» στη μόδα. Labels όπως Calvin Klein, Michael Kors ή το μεταγενέστερο Khaite, έχουν διαμορφώσει το στυλιστικό DNA στο «Μεγάλο Μήλο».