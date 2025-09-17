Ντύσου σαν Νεοϋορκέζα, street icons των ημερών Γκουίνεθ Πάλτροου και Ναόμι Γουότς

Τα τελευταία- πιο ενδιαφέροντα- στιγμιότυπα της New York Fashion Week βασίζονται στην clean & minimal «σχολή» ένδυσης
Αν και παρατηρείται ο συνηθισμένος «αχταρμάς» αισθητικής άποψης στους δρόμους λόγω NYFW, διακρίνεις εύκολα εκείνες που θέλουν να δείχνουν Νεοϋορκέζες. Τα looks που αντιπροσωπεύουν τις stylish κατοίκους της μεγαλούπολης δεν μοιάζουν με εκείνα του Παρισιού, του Μιλάνου, του Λονδίνου.
Είναι επηρεασμένα από τους designers που λανσάρουν καθαρές γραμμές, φίνες και διακριτικές μονοχρωμίες ως κομμάτι του κινήματος της «ήσυχης πολυτέλειας (quite luxury)» στη μόδα. Labels όπως Calvin Klein, Michael Kors ή το μεταγενέστερο Khaite, έχουν διαμορφώσει το στυλιστικό DNA στο «Μεγάλο Μήλο».
Όπως θα παρατηρήσετε στις εικόνες δρόμου των εκδόσεων της Vogue, ή σε WWD, Marie Claire, Harper’s Bazaar κ.α. το ντύσιμο των celebrities και των επαγγελματιών του fashion στερεώματος δεν «φωνάζει». Επιλέγουν πολύ άσπρο- μαύρο και ουδέτερους τόνους, τις νέες αποχρώσεις του σκούρου καφέ ή του μπορντό. Τα ρούχα δείχνουν με την πρώτη ματιά απλά, αλλά τα σχήματα, τα κοψίματα και οι σιλουέτες τους είναι ιδιαίτερα. Για παράδειγμα, η Γκουίνεθ Πάτροου επένδυσε στο γκρι με εσωτερικό λευκό πουκάμισο και μια ζιπ κιλότ με πιέτες. Η Ναόμι Γουότς φόρεσε ένα wrap blazer dress συνδυασμένο με μαύρες γόβες και γκρι κάλτσες. Ρόζι Χάντιγκτον και Εμιλι Ραταζκόβσκι επένδυσαν στα μαύρα φορέματα με ασύμμετρα στοιχεία.
Τέτοια κομμάτια κυκλοφορούν στην ευρύτερη αγορά και εφόσον τα αποκτήσετε θα καταλάβετε πως δύσκολα θα κάνετε «λάθη». Εφόσον δεν υπάρχουν δεσμευτικές φιοριτούρες και prints, μπορείτε εύκολα να κυκλοφορείτε ως ειδήμονες του σύγχρονου, αστικού chic.
Γιώργος Λάνθιμος: Υπογράφει τη νέα καμπάνια της Prada με την Σκάρλετ Γιόχανσον
Drones και stars στο Βατικανό: Παγκόσμιο δέος για τη συναυλία «Grace for the World»
Τα Zara καταπιάνονται με την υγεία των μαλλιών, μόλις κυκλοφόρησε σειρά πρόληψης- περιποίησης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr