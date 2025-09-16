Γιώργος Λάνθιμος: Υπογράφει τη νέα καμπάνια της Prada με την Σκάρλετ Γιόχανσον

Ο Ελληνας σκηνοθέτης που διατηρεί σταθερούς δεσμούς με τη διεθνή μόδα, εμπνέεται τώρα από μια διαχρονική τσάντα

H τσάντα Galleria, κλασικό best seller του οίκου Prada, πρωτοπαρουσιάστηκε το 2007 και το όνομά της μνημονεύει την πρώτη ιστορική μπουτίκ (1913) στην Galleria Emmanuelle του Μιλάνου. H καινούρια της καμπάνια, βασίζεται σε φιλμάκι και φωτογραφίες του διάσημου πλέον Ελληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια τη λαμπερή και αισθησιακή star Σκάρλετ Γιόχανσον. Η Αμερικανίδα ηθοποιός συνεργάζεται για τρίτη φορά με το Ιταλικό label. Τη βλέπουμε σε εσωτερικούς χώρους με vintage στοιχεία αλλά και σε μια ταράτσα, να κρατάει την ποθητή Prada bag. Με την αντισυμβατική ματιά του Λάνθιμου, «ενσαρκώνει τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες-αρχέτυπα της σύγχρονης ζωής».