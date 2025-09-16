Γιώργος Λάνθιμος: Υπογράφει τη νέα καμπάνια της Prada με την Σκάρλετ Γιόχανσον

Ο Ελληνας σκηνοθέτης που διατηρεί σταθερούς δεσμούς με τη διεθνή μόδα, εμπνέεται τώρα από μια διαχρονική τσάντα
H τσάντα Galleria, κλασικό best seller του οίκου Prada, πρωτοπαρουσιάστηκε το 2007 και το όνομά της μνημονεύει την πρώτη ιστορική μπουτίκ (1913) στην Galleria Emmanuelle του Μιλάνου.
H καινούρια της καμπάνια, βασίζεται σε φιλμάκι και φωτογραφίες του διάσημου πλέον Ελληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια τη λαμπερή και αισθησιακή star Σκάρλετ Γιόχανσον. Η Αμερικανίδα ηθοποιός συνεργάζεται για τρίτη φορά με το Ιταλικό label. Τη βλέπουμε σε εσωτερικούς χώρους με vintage στοιχεία αλλά και σε μια ταράτσα, να κρατάει την ποθητή Prada bag. Με την αντισυμβατική ματιά του Λάνθιμου, «ενσαρκώνει τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες-αρχέτυπα της σύγχρονης ζωής».
Η συνεργασία αποκαλύφθηκε αρχικά από το περιοδικό WWD και ακολούθησαν αναφορές σε διάφορα media. Η ταινία μικρού μήκους τιτλοφορείται «Ritual Identities» και σύμφωνα με τη Γιόχανσον «προέρχεται από τη μοναδική ευφυΐα του Γιώργου και από τη μαγεία που δημιουργείται μεταξύ τους ως καλλιτέχνες».
Όπως συμπληρώνει μάλιστα «είναι ένα παιχνίδι για τις ταυτότητες που ζουν μέσα στον καθένα μας».
Θυμίζουμε ότι ο σκηνοθέτης διατηρεί από παλιότερα δεσμούς με τη διεθνή μόδα. Εχει στο ενεργητικό του φωτογραφίες με τη Vogue, σύμπραξη με τη Louis Vuitton κ.α. ενώ στις κινηματογραφικές δουλειές του η αισθητική έχει μεγάλη σημασία.
Πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ και βραβευμένος με BAFTA, Χρυσές Σφαίρες, αλλά και τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας, έχει «χτίσει» όνομα με τις παράλογους, γεμάτους συμβολισμούς και αλληγορίες κόσμους του. Επισημαίνουνε πως από τις 7 Μαρτίου έως τις 17 Μαΐου 2026, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στην Αθηνα θα υποδεχθεί την πρώτη μεγάλη ελληνική έκθεση φωτογραφίας του, με τίτλο «Yorgos Lanthimos: Photographs». Θα περιλαμβάνει εικόνες από τα γυρίσματα των φιλμ «Poor Things», «Kinds of Kindness», «Bugonia», καθώς και μια σειρά πιο προσωπικών φωτογραφιών από περιπάτους στην πόλη και σε νησιά του Αιγαίου.
