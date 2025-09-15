Δεν χάνεται: «Ο Χορός του Γαλαξία» με τον Ιταλό Ρομπέρτο Μπόλε στην Αθήνα

O κούκλος super star του χορού Ρομπέρτο Μπόλε, «καμάρι» των Ιταλών, αν και έφτασε τα 50 σαγηνεύει το κοινό όπου κι αν βρεθεί.

Στις 4 Οκτωβρίου καταφθάνει στη χώρα μας για το θέαμα «Ο Χορός του Γαλαξία» στο Christmas Theater. O ίδιος αποκαλεί την παράσταση «μια πολυαισθητηριακή εμπειρία που ξεπερνά τα όρια της σκηνής». Συνδέει μπαλέτο, υψηλή ραπτική και ολογραφικά ουράνια σώματα.

Όπως εξήγησε ο ίδιος ο διάσημος χορευτής στην «Καθημερινή»: «Και οι δύο είναι μορφές τέχνης που χρησιμοποιούν το σώμα ως καμβά — η μόδα το ντύνει, ο χορός τού δίνει ζωή»». Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει επίδειξη της νέας κολεξιόν του οίκου Pierre Cardin και ανάδειξη των καλύτερων νέων designers από τα Ευρωπαϊκά Βραβεία 2025, Pierre Cardin Young Design Award. Την ιστορία αφηγείται ο ηθοποιός Μάθιου Γκόντερ στον ρόλο του αστροφυσικού Ντέιβιντ Ελμπάζ ενώ ο Ρομπέρτο Μπόλε θα εμφανιστεί μαζί με χορεύτρια Τατιάνα Μελνίκ.