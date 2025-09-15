Δεν χάνεται: «Ο Χορός του Γαλαξία» με τον Ιταλό Ρομπέρτο Μπόλε στην Αθήνα

Ο κούκλος χορευτής super star θα πρωτοστατήσει σε ένα θέαμα που περιλαμβάνει και fashion show του οίκου Pierre Cardin
O κούκλος super star του χορού Ρομπέρτο Μπόλε, «καμάρι» των Ιταλών, αν και έφτασε τα 50 σαγηνεύει το κοινό όπου κι αν βρεθεί.
Στις 4 Οκτωβρίου καταφθάνει στη χώρα μας για το θέαμα «Ο Χορός του Γαλαξία» στο Christmas Theater. O ίδιος αποκαλεί την παράσταση «μια πολυαισθητηριακή εμπειρία που ξεπερνά τα όρια της σκηνής». Συνδέει μπαλέτο, υψηλή ραπτική και ολογραφικά ουράνια σώματα.
Όπως εξήγησε ο ίδιος ο διάσημος χορευτής στην «Καθημερινή»: «Και οι δύο είναι μορφές τέχνης που χρησιμοποιούν το σώμα ως καμβά — η μόδα το ντύνει, ο χορός τού δίνει ζωή»». Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει επίδειξη της νέας κολεξιόν του οίκου Pierre Cardin και ανάδειξη των καλύτερων νέων designers από τα Ευρωπαϊκά Βραβεία 2025, Pierre Cardin Young Design Award. Την ιστορία αφηγείται ο ηθοποιός Μάθιου Γκόντερ στον ρόλο του αστροφυσικού Ντέιβιντ Ελμπάζ ενώ ο Ρομπέρτο Μπόλε θα εμφανιστεί μαζί με χορεύτρια Τατιάνα Μελνίκ.
Ο Ρομπέρτο Μπόλε υπήρξε ταλέντο της Σκάλα του Μιλάνου όπου και στέφθηκε πρώτος χορευτής. Στα 15 του συγκίνησε τον Ρούντολφ Νουρέγιεφ, που τον επέλεξε για τον ρόλο του Τάντζιο στην παράσταση «Θάνατος στη Βενετία».
Εχει χορέψει σε Μπολσόι, American Ballet Theatre, Τόκιο, Παρίσι, Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Βερολίνο, Λος Αντζελες, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως τον καλύτερο χορευτή της γενιάς του. Στα πρώτα του βήματα υπήρξε μοντέλο του Versace ενώ στη διαδρομή του έγινε πολλές φορές εξώφυλλο σε life style περιοδικά. Πλέον, διαθέτει το δικό του ίδρυμα, το Fondazione Roberto Bolle, με στόχο τη διάδοση της τέχνης του χορού στην Ιταλία και άλλες χώρες του κόσμου.
Εχει εμφανιστεί παλιότερα στο Παλλάς της Αθήνας αλλά ονειρεύεται να χορέψει στο Ηρώδειο. Όπως αναφέρει: «Η Ελλάδα είναι ένας απίστευτος συνδυασμός αρχαίας ιστορίας, φυσικής ομορφιάς και ζωντανής κουλτούρας. Είναι μια χώρα, που κάθε γωνιά αφηγείται μια ιστορία».
Το εντυπωσιακό του παρουσιαστικό και η ποιότητα της κίνησής του αφήνουν πάντα το κοινό γοητευμένο. Επειδή τον έχουμε θαυμάσει στη Σκάλα και πάντα δημιουργεί κοσμοσυρροή όπου κι αν εμφανίζεται σας συστήνουμε να μην τον χάσετε στην Αθήνα.
