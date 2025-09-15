Emmys red carpet: Ζωντανή πρόκληση η Σίντνεϊ Σουίνι κόντρα στη goth Τζένα Ορτέγκα

Η πολυσυζητημένη μίνι σειρά- σοκ του Netflix, «Adolescence- Εφηβεία» καθώς και τα σήριαλ «The Studio» και «The Pitt» κυριάρχησαν σε συγκομιδή διακρίσεων στην 77η απονομή των Emmy.

Στο Peacock Theater του Λος Αντζελες, οι tv stars είχαν την τιμητική τους με παρουσιαστή τον κωμικό Nate Bargatze.

Ανάμεσα στα 6 βραβεία του Adolescence πάντως ήταν όπως αναμενόταν αυτό της ερμηνείας του 15χρονου πρωταγωνιστή Οουεν Κούπερ: Εγινε ο νεότερος άντρας που έχει κερδίσει ποτέ Emmy, γράφοντας ιστορία. Το The Pitt, κέρδισε τα δύο κορυφαία βραβεία: καλύτερη δραματική σειρά και α ανδρικό ρόλο για τον Νόα Γουάιλ. Το The Studio πρώτευσε ως καλύτερη κωμική σειρά, με τον Σεθ Ρόγκεν κορυφαίο πρωταγωνιστή στην κατηγορία, ενώ υπερίσχυσε επιπλέον σε σενάριο και σκηνοθεσία.