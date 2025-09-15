Emmys red carpet: Ζωντανή πρόκληση η Σίντνεϊ Σουίνι κόντρα στη goth Τζένα Ορτέγκα

Τα καινούρια ονόματα του Χόλιγουντ έκλεψαν στυλιστικά την παράσταση στην απονομή των διάσημων τηλεοπτικών βραβείων
Η πολυσυζητημένη μίνι σειρά- σοκ του Netflix, «Adolescence- Εφηβεία» καθώς και τα σήριαλ «The Studio» και «The Pitt» κυριάρχησαν σε συγκομιδή διακρίσεων στην 77η απονομή των Emmy.
Στο Peacock Theater του Λος Αντζελες, οι tv stars είχαν την τιμητική τους με παρουσιαστή τον κωμικό Nate Bargatze.
Ανάμεσα στα 6 βραβεία του Adolescence πάντως ήταν όπως αναμενόταν αυτό της ερμηνείας του 15χρονου πρωταγωνιστή Οουεν Κούπερ: Εγινε ο νεότερος άντρας που έχει κερδίσει ποτέ Emmy, γράφοντας ιστορία. Το The Pitt, κέρδισε τα δύο κορυφαία βραβεία: καλύτερη δραματική σειρά και α ανδρικό ρόλο για τον Νόα Γουάιλ. Το The Studio πρώτευσε ως καλύτερη κωμική σειρά, με τον Σεθ Ρόγκεν κορυφαίο πρωταγωνιστή στην κατηγορία, ενώ υπερίσχυσε επιπλέον σε σενάριο και σκηνοθεσία.
Kέιτ Μπλάνσετ με Armani
Kέρι Ράσελ και Κρίστεν Μπελ με Armani
Στο red carpet αρκετές ντίβες της οθόνης – και κυρίως η υπέρκομψη Κέιτ Μπλάνσετ- μνημόνευσαν τον Giorgio Armani που πέθανε τόσο πρόσφατα. Βέβαια, η πιο extravagant goth εικόνα της 22χρονης Τζένα Ορτέγκα με Givenchy by Sarah Burton και η κατακόκκινη bustier τουαλέτα με το ζουμερό ντεκολτέ και το ογκώδες διαμαντένιο περιδέραιο της 28χρονης Σίντνει Σουίνι κέρδισαν πρωτίστως τις εντυπώσεις. Μιλάμε για τη νέα «bombshell» του Χόλιγουντ, όχι αστεία… Ένα style που όσο κι αν θεωρείται ξεπερασμένο, δεν ξεθωριάζει ποτέ.
Σίντνει Σουίνι με Oscar de la Renta και διαμαντένια κοσμήματα 175 καρατίων Lorraine Schwartz
Tζένα Ορτέγκα με Givenchy
Σκάρλετ Γιόχανσον με Prada
Πέντρο Πασκάλ με Celine
Kόλμαν Ντομόνγκο με Valentino
Σελένα Γκόμεζ με Louis Vuitton
Aνταμ Μπρόντι και Λέιτον Μέιστερ με Prada
Mισέλ Γουίλιαμς με vintage Chanel
Eμε Λου Γουντ με Alexander Mc Queen
Λόρεν Γκράχαμ με Akris
Tζαστίν Λούπε με Carolina Herrera
