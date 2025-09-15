Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Emmys red carpet: Ζωντανή πρόκληση η Σίντνεϊ Σουίνι κόντρα στη goth Τζένα Ορτέγκα

Emmys red carpet: Ζωντανή πρόκληση η Σί...
Μπακοπούλου Άντυ
andy_bak@hotmail.com

Τα καινούρια ονόματα του Χόλιγουντ έκλεψαν στυλιστικά την παράσταση στην απονομή των διάσημων τηλεοπτικών βραβείων

Η πολυσυζητημένη μίνι σειρά- σοκ του Netflix, «Adolescence- Εφηβεία» καθώς και τα σήριαλ «The Studio» και «The Pitt» κυριάρχησαν σε συγκομιδή διακρίσεων στην 77η απονομή των Emmy.

 Στο Peacock Theater  του Λος Αντζελες, οι tv stars είχαν την τιμητική τους με παρουσιαστή τον κωμικό Nate Bargatze.

Ανάμεσα στα 6 βραβεία του Adolescence πάντως ήταν όπως αναμενόταν αυτό της ερμηνείας του 15χρονου πρωταγωνιστή Οουεν Κούπερ:  Εγινε ο νεότερος άντρας που έχει κερδίσει ποτέ Emmy, γράφοντας ιστορία. Το The Pitt, κέρδισε τα δύο κορυφαία βραβεία: καλύτερη δραματική σειρά και α ανδρικό ρόλο για τον Νόα Γουάιλ. Το The Studio πρώτευσε ως καλύτερη κωμική σειρά, με τον Σεθ Ρόγκεν κορυφαίο  πρωταγωνιστή στην κατηγορία, ενώ υπερίσχυσε επιπλέον σε σενάριο και σκηνοθεσία.

Kέιτ Μπλάνσετ με Armani

Kέιτ Μπλάνσετ με Armani

Kέρι Ράσελ και Κρίστεν Μπελ με Armani

Kέρι Ράσελ και Κρίστεν Μπελ με Armani

Στο red carpet αρκετές ντίβες της οθόνης – και κυρίως η υπέρκομψη Κέιτ Μπλάνσετ- μνημόνευσαν τον Giorgio Armani που πέθανε τόσο πρόσφατα. Βέβαια, η πιο extravagant goth  εικόνα της  22χρονης Τζένα Ορτέγκα με Givenchy by  Sarah Burton και η κατακόκκινη bustier τουαλέτα με το ζουμερό ντεκολτέ και το ογκώδες διαμαντένιο περιδέραιο της  28χρονης Σίντνει Σουίνι κέρδισαν πρωτίστως τις εντυπώσεις.  Μιλάμε για τη νέα «bombshell» του Χόλιγουντ, όχι αστεία… Ένα style που όσο κι αν θεωρείται ξεπερασμένο, δεν ξεθωριάζει ποτέ.

Σίντνει Σουίνι με Oscar de la Renta και...

Σίντνει Σουίνι με Oscar de la Renta και διαμαντένια κοσμήματα 175 καρατίων Lorraine Schwartz

Tζένα Ορτέγκα με Givenchy

Tζένα Ορτέγκα με Givenchy

Σκάρλετ Γιόχανσον με Prada

Σκάρλετ Γιόχανσον με Prada

Πέντρο Πασκάλ με Celine

Πέντρο Πασκάλ με Celine

Kόλμαν Ντομόνγκο με Valentino

Kόλμαν Ντομόνγκο με Valentino

Σελένα Γκόμεζ με Louis Vuitton

Σελένα Γκόμεζ με Louis Vuitton

Aνταμ Μπρόντι και Λέιτον Μέιστερ με Prada

Aνταμ Μπρόντι και Λέιτον Μέιστερ με Prada

Mισέλ Γουίλιαμς με vintage Chanel

Mισέλ Γουίλιαμς με vintage Chanel

Eμε Λου Γουντ με Alexander Mc Queen

Eμε Λου Γουντ με Alexander Mc Queen

Λόρεν Γκράχαμ με Akris

Λόρεν Γκράχαμ με Akris

Tζαστίν Λούπε με Carolina Herrera

Tζαστίν Λούπε με Carolina Herrera

#tags 77α Βραβεία Emmy Red carpet

