Εκθαμβωτικές με sheer dresses! Αιφνιδίασε άπαντες η γυμνή αλήθεια των Μάργκο και Ντακότα

Οι δυο πανέμορφες stars κατέπληξαν με διάφανες, αποκαλυπτικές τουαλέτες σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη
«Σείστηκε» το διαδίκτυο από τα χθεσινοβραδινά looks της Μάργκο Ρόμπι και της Ντακότα Τζόνσον.
Και οι δυο φάνταζαν ημίγυμνες σε διαφορετικά events, τιμώντας τα κορυφαία trends της σαιζόν, της διαφάνειας και της δαντέλας. Και επειδή μιλάμε για δυο από τα ωραιότερες εκπροσώπους της νέας γενιάς στο Χόλιγουντ τρέλαναν τα φλας δικαίως.
Συγκεκριμένα, η 35χρονη κούκλα Αυστραλέζα ηθοποιός Μάργκο Ρόμπι έκανε αναπάντεχα την πιο τολμηρή της εμφάνιση ever στο Λονδίνο. Αφορμή το red carpet της ρομαντικής κομεντί «A Big Bold Beautiful Journey» που βγαίνει στα σινεμά με συμπρωταγωνιστή τον Κόλιν Φάρελ. Το ολοκέντητο φόρεμά της ήταν ένα «μνημόσυνο» στον θρύλο της Ιταλικής μόδας, Giorgio Armani που πέθανε πρόσφατα. Μια couture δημιουργία σε nude τόνους (Armani Privé SS25 Couture) που άφηνε να φανεί το τέλειο κορμί της star. Η πρώην «Barbie» φορούσε από μέσα μόνο ένα στρινγκ- κόσμημα. Ηταν βαμμένη σε γήινες αποχρώσεις και τα μαλλιά της ήταν τραβηγμένα τελείως σε κότσο. Ετσι, αν και ήταν ημίγυμνη, το αποτέλεσμα δεν έδειχνε καθόλου χυδαίο.
Το styling ήταν του Andrew Mukamal.
Ηταν βαμμένη σε γήινες αποχρώσεις και τα μαλλιά της ήταν τραβηγμένα τελείως σε κότσο. Ετσι, αν και ήταν ημίγυμνη, το αποτέλεσμα δεν έδειχνε καθόλου χυδαίο.
Το styling ήταν του Andrew Mukamal.
Από την άλλη, η Ντακότα Τζόνσον ήταν στο επίκεντρο της προσοχής στη Νέα Υόρκη, σε επίσημο event για την έναρξη της Εβδομάδας Μόδας.
Ηταν τo dinner του ομίλου πολυτελών ειδών Kering, καθώς το ομώνυμο ίδρυμα έχει καθιερώσει το φιλανθρωπικό θεσμό Caring for Women. Εκπροσωπώντας σημαντικά labels (Saint Laurent, Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen κ.α.) το γκρουπ της φαμίλιας Pinault προσέλκυσε πολλές διασημότητες. Σάλμα Χάγιεκ, Ντέμι Μουρ, Κρίστεν Ντανστ, Tζούλιαν Μουρ, Λόρεν Σαντσεζ, Τζέσικα Τσαστέιν, Χορχίνα Ροντρίγκεζ. Λίντα Εβανγκελίστα έδωσαν το παρών με επισημότητα αλλά καμιά δεν συγκρινόταν με την Ντακότα.
Η 35χρονη style icon, που έχει συνδέσει το όνομά της με τα πολύκροτα ερωτικά φιλμ «50 αποχρώσεις του γκρι» και τελευταία με την επιτυχία «Μaterialists- Tαιριάζουμε» δεν άφησε και πολλά στη φαντασία. Ανέδειξε ένα τελείως διάφανο φόρεμα Gucci από μαύρη δαντέλα. Από μέσα φορούσε μικροσκοπικά, μαύρα εσώρουχα. Ηταν πολύ επίκαιρο λόγω της μεγάλης απήχησης του lace trend και του ακλόνητου lingerie trend. Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα ψηλά με κρεπάρισμα ώστε να φαίνονται τα κοσμήματά της με τα θεαματικά σμαράγδια και τα διαμάντια. Το δείπνο τίμησε γυναίκες ηγέτιδες στο σινεμά, τη μόδα, την τέχνη.
Το styling ήταν της Kate Young.
*Συνήθως τέτοιες εικόνες βλέπουμε στο κόκκινο χαλί από super models. Λίγες αναγνωρισμένες stars τις ρισκάρουν (και βέβαια έχουν τα προσόντα να τις κάνουν)
Τελικά θα δούμε «Ανεμοδαρμένα Ύψη» ή… «50 Αποχρώσεις του Bridgerton»;
Kέιτ Μίντλετον και Ντέμι Μουρ υιοθέτησαν πρώτες τα super trendy χειμερινά καρό
Jacquemus: Σέρβιρε σαμπάνια στη λίμνη του Σέντραλ Πάρκ, μαζί του η Τζούλια Ρόμπερτς
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr