Εκθαμβωτικές με sheer dresses! Αιφνιδίασε άπαντες η γυμνή αλήθεια των Μάργκο και Ντακότα

«Σείστηκε» το διαδίκτυο από τα χθεσινοβραδινά looks της Μάργκο Ρόμπι και της Ντακότα Τζόνσον.

Και οι δυο φάνταζαν ημίγυμνες σε διαφορετικά events, τιμώντας τα κορυφαία trends της σαιζόν, της διαφάνειας και της δαντέλας. Και επειδή μιλάμε για δυο από τα ωραιότερες εκπροσώπους της νέας γενιάς στο Χόλιγουντ τρέλαναν τα φλας δικαίως.

Συγκεκριμένα, η 35χρονη κούκλα Αυστραλέζα ηθοποιός Μάργκο Ρόμπι έκανε αναπάντεχα την πιο τολμηρή της εμφάνιση ever στο Λονδίνο. Αφορμή το red carpet της ρομαντικής κομεντί «A Big Bold Beautiful Journey» που βγαίνει στα σινεμά με συμπρωταγωνιστή τον Κόλιν Φάρελ. Το ολοκέντητο φόρεμά της ήταν ένα «μνημόσυνο» στον θρύλο της Ιταλικής μόδας, Giorgio Armani που πέθανε πρόσφατα. Μια couture δημιουργία σε nude τόνους (Armani Privé SS25 Couture) που άφηνε να φανεί το τέλειο κορμί της star. Η πρώην «Barbie» φορούσε από μέσα μόνο ένα στρινγκ- κόσμημα. Ηταν βαμμένη σε γήινες αποχρώσεις και τα μαλλιά της ήταν τραβηγμένα τελείως σε κότσο. Ετσι, αν και ήταν ημίγυμνη, το αποτέλεσμα δεν έδειχνε καθόλου χυδαίο.

Το styling ήταν του Andrew Mukamal.