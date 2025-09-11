Jacquemus: Σέρβιρε σαμπάνια στη λίμνη του Σέντραλ Πάρκ, μαζί του η Τζούλια Ρόμπερτς

Ο Γάλλος σχεδιαστής προώθησε τη limited σειρά που σχεδίασε για την Veuve Clicquot
Ένα από τα εμβληματικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης είναι αναμφίβολα το πλωτό Boathouse στη λίμνη του Σέντραλ Παρκ.
Ειδικά αυτές τις μέρες, με τα φθινοπωρινά φύλλα και τις πρώτες συννεφιές να λούζουν τους ουρανοξύστες, το τοπίο εκεί είναι μοναδικό… Οι ρομαντικές βαρκάδες αποτελούν καθεστώς. Ετσι, ο δημοφιλής και πολυβραβευμένος Γάλλος σχεδιαστής αλλά και «μάγος» των διαφημιστικών projects, Simone Porte Jacquemus διάλεξε αυτό το σκηνικό για την προβολή της συνεργασίας του με τη Veuve Clicquot.
Συγκεκριμένα, επειδή ξανασχεδίασε το μπουκάλι της σαμπάνιας Veuve Clicquot La Grande Dame 2018 αλλά και διάφορα ακόμα στοιχεία συσκευασίας, υποδέχθηκε stars για κοκτέιλ και δείπνο. Τζούλια Ρόμπερτς, Εμμα Ρόμπερτς, Σολάνζ Νόουλς, Σάρλοτ ΛεΜπον εκπροσώπησαν το Χόλιγουντ ντυμένες βέβαια με χαρακτηριστικά outfits Jacquemus. Παρών και ο Jean-Marc Gallot, CEO της Veuve Clicquot.
Μέσα στο νερό ήταν χαριτωμένα πορτοκαλο-κίτρινα βαρκάκια με την υπογραφή του αλλά και μουσικοί από το Carnegie Hall, ενώ στη βεράντα του Boathouse είχε στρωθεί τραπέζι που παρέπεμπε στην εξοχή της Νότιας Γαλλίας. Το λευκό λινό και τα καλάθια πρωταγωνίστησαν στο art de la table. Aπαντες απόλαυσαν το μενού τριών πιάτων της Γαλλίδας σεφ Alexia Duchêne και βέβαια ήπιαν άφθονη σαμπάνια.
«Πάντα προσπαθούμε να υπάρχει ποίηση σε όσα κάνουμε» τόνισε ο designer. Εχει αφιερώσει τη συνεργασία αυτή στην μητέρα του χάρη στην οποία κράτησε το οικογενειακό όνομα στο label, αφού ανέβασε την πρώτη του συλλογή στο facebook. Eπίσης, γενικότερα στις ιστορίες δυναμικών γυναικών…
Μιλάμε για ένα πάντρεμα μόδας και οινοποσίας. Το event είχε τίτλο Le Pique-Nique Sur L’Eau. Τα μπουκάλια ήταν τυλιγμένα με λινό ύφασμα κεντημένο στο χέρι, αρωματισμένο με σαπούνι Μασσαλίας. Το κουτί δώρου έχει ντυθεί με «toile du Marais» ενώ λανσάρεται επιπλέον σαμπανιέρα και ψυγείο ποτηριών.
«Η La Grande Dame 2018 είναι, πάνω απ’ όλα, μια γιορτή για αισιόδοξες και αξέχαστες στιγμές» τόνισε ο οικοδεσπότης. Η βάση της cuvée σαμπάνιας είναι το αγαπημένο Pinot Noir της Madame Clicquot (90% του blend) καθώς «τα μαύρα σταφύλια δίνουν τα καλύτερα λευκά κρασιά».
Η εκδήλωση δεν αφορούσε πάντως μόνο διασημότητες. Λόγω της 25ης χρονιάς της La Grande Dame, η σοδειά του 2018, ως τις 14 Σεπτεμβρίου, περιμένει όλους τους Νεοϋορκέζους να τη δοκιμάσουν εκεί και σε άλλα σημεία της πόλης.
Εμείς ομολογούμε πως «προσέξαμε» πρωτίστως το υπέροχο κοστούμι της Τζούλια Ρόμπερτς στη λεγόμενη sculptural line και ψάξαμε για την τιμή της σαμπάνιας: Κοστίζει 220 ευρώ.
