Jacquemus: Σέρβιρε σαμπάνια στη λίμνη του Σέντραλ Πάρκ, μαζί του η Τζούλια Ρόμπερτς

Ο Γάλλος σχεδιαστής προώθησε τη limited σειρά που σχεδίασε για την Veuve Clicquot

Ένα από τα εμβληματικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης είναι αναμφίβολα το πλωτό Boathouse στη λίμνη του Σέντραλ Παρκ. Ειδικά αυτές τις μέρες, με τα φθινοπωρινά φύλλα και τις πρώτες συννεφιές να λούζουν τους ουρανοξύστες, το τοπίο εκεί είναι μοναδικό… Οι ρομαντικές βαρκάδες αποτελούν καθεστώς. Ετσι, ο δημοφιλής και πολυβραβευμένος Γάλλος σχεδιαστής αλλά και «μάγος» των διαφημιστικών projects, Simone Porte Jacquemus διάλεξε αυτό το σκηνικό για την προβολή της συνεργασίας του με τη Veuve Clicquot. Συγκεκριμένα, επειδή ξανασχεδίασε το μπουκάλι της σαμπάνιας Veuve Clicquot La Grande Dame 2018 αλλά και διάφορα ακόμα στοιχεία συσκευασίας, υποδέχθηκε stars για κοκτέιλ και δείπνο. Τζούλια Ρόμπερτς, Εμμα Ρόμπερτς, Σολάνζ Νόουλς, Σάρλοτ ΛεΜπον εκπροσώπησαν το Χόλιγουντ ντυμένες βέβαια με χαρακτηριστικά outfits Jacquemus. Παρών και ο Jean-Marc Gallot, CEO της Veuve Clicquot.

Μέσα στο νερό ήταν χαριτωμένα πορτοκαλο-κίτρινα βαρκάκια με την υπογραφή του αλλά και μουσικοί από το Carnegie Hall, ενώ στη βεράντα του Boathouse είχε στρωθεί τραπέζι που παρέπεμπε στην εξοχή της Νότιας Γαλλίας. Το λευκό λινό και τα καλάθια πρωταγωνίστησαν στο art de la table. Aπαντες απόλαυσαν το μενού τριών πιάτων της Γαλλίδας σεφ Alexia Duchêne και βέβαια ήπιαν άφθονη σαμπάνια. «Πάντα προσπαθούμε να υπάρχει ποίηση σε όσα κάνουμε» τόνισε ο designer. Εχει αφιερώσει τη συνεργασία αυτή στην μητέρα του χάρη στην οποία κράτησε το οικογενειακό όνομα στο label, αφού ανέβασε την πρώτη του συλλογή στο facebook. Eπίσης, γενικότερα στις ιστορίες δυναμικών γυναικών…