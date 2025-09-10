Δημοτικό Θεατρο Πειραιά: Επέτειος 130 χρόνων με «Illya Darling», «Ιβανόφ», «Τζένη Τζένη»

Οι επιφανέστεροι συντελεστές στο πρόγραμμα, σίγουρα θα κινητοποιηθούν οι θεατρόφιλοι
Σε φορτισμένη ατμόσφαιρα για τα 130 χρόνια λειτουργίας του, με αισιοδοξία για το μέλλον, παρουσιάστηκε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για την περίοδο 2025-2026.
Αναμένονται σπουδαία έργα στο κτίριο- στολίδι, μέσα από τους πιο σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς, όπως οι Γιάννης Χουβαρδάς, Νίκος Καραθάνος, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Ιόλη Ανδρεάδη, Γιώργος Κουτλής, Τάσος Πυργιέρης, Δημήτρης Μαλισσόβας.
Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης δήλωσε: «Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γιορτάζει φέτος 130 χρόνια προσφοράς στον πολιτισμό, αποτελώντας σύμβολο της ταυτότητας της πόλης. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2025-2026 επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως «ναυαρχίδας του πολιτισμού». Ο καλλιτεχνικός διευθυντής, Νίκος Διαμαντής, παρουσίασε με συγκίνηση ένα «πολύτροπο καλλιτεχνικό σχήμα, που συνομιλεί με το παρελθόν και το παρόν, εμπιστεύεται τις νέες γενιές και δημιουργεί ένα πολιτιστικό κύμα που αγκαλιάζει όλο τον Πειραιά».
Ανάμεσα στα νέα θεάματα, πέραν των επαναλήψεων του «Οσα παίρνει ο άνεμος» με τη Λένα Παπαληγούρα και της μουσικής κωμωδίας «Merde!» είναι:
-«Ο Φονιάς έγκλημα, αθώωση» του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη 1/12- 26/5 με πρωταγωνιστή το Μιχάλη Σαράντη
-«Ιβανόφ» του Αντον Τσέχοφ σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά 23/1- 5/4. Παίζουν Αργύρης Ξάφης, Μαρία Σκουλά, Γιάννης Νταλιάνης, Νίκος Χατζόπουλος, Πηνελόπη Τσιλίκα, Χάρης Φραγκούλης κ.α.
-«Τζένη Τζένη» των Κώστα Πρετεντέρη & Ασημάκη Γιαλαμά σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου 17/4- 31/5, με τους Χάρις Αλεξίου, Χρήστο Λούλη
-«Illya darling» μιούζικαλ βασισμένο στην ταινία «Ποτέ την Κυριακή» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μελισσόβα 6-28/6 με πρωταγωνίστρια τη Νάντια Μπουλέ
Αναμένονται κι άλλες παραστάσεις και παράλληλες εκδηλώσεις, το πλάνο είναι ασυζητητί φιλόδοξο.
