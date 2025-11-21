Μάθετε περισσότερα για τον Gustav Klimt και το τραγικό πορτρέτο των 236 εκατομμυρίων δολαρίων

Το 2ο ακριβότερο έργο ζωγραφικής που δημοπρατήθηκε ποτέ και το μεγαλύτερο ρεκόρ του Sotheby’s
Ο Αυστριακός καλλιτέχνης Gustav Klimt, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της σύγχρονης τέχνης, είναι στενά συνδεδεμένος με τη βιεννέζικη κουλτούρα. Του έχει μάλιστα αποδοθεί ο τίτλος του «ζωγράφου των γυναικών».
Η μοιραία θηλυκότητα, ο ερωτισμός και το γυναικείο κορμί πρωτοστατούν στις συμβολικές δημιουργίες του, οι οποίες διώχθηκαν ως πορνογραφικές κάποια στιγμή.
Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους του κινήματος της «Απόσχισης της Βιέννης» που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Art Nouveau. Αφησε πίσω του πίνακες, τοιχογραφίες, σχέδια, αντικείμενα. Ακόμα και όσοι δεν ενδιαφέρεστε για τα εικαστικά, ίσως ξέρετε το περίφημο έργο του «Το φιλί- The Kiss» που είναι διακοσμημένο με χρυσό και πλατίνα. Αλλωστε, ο δημιουργός πέρα από το στενόμακρο «στήσιμο» και τον αισθησιασμό, δεν έκρυψε ποτέ τη γοητεία που του ασκούσε η παράδοση της κινέζικης τέχνης.
«Το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ» (του οποίου ο αγοραστής δεν αποκαλύφθηκε) ανταγωνίστηκε σε τιμή πώλησης μόνο το έργο του Andy Warhol με τη Μέρλιν Μονρόε που τάραξε τα ταμεία το 2022. Aνήκει στα μεγάλα πορτρέτα του Klimt από την εποχή (1912-1917) που είναι «εξαιρετικά σπάνια», όπως τόνισε ο Sotheby’s.
Προέρχεται από συλλογή του Leonard A. Lauder –κληρονόμου της αυτοκρατορίας ομορφιάς Estée Lauder, ο οποίος πέθανε φέτος. (Η συλλογή του έχει αποφέρει συνολικά 527,5 εκατομμύρια δολάρια, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο των 400 εκατομμυρίων).
Ποια ήταν η μούσα του
Το συγκεκριμένο έργο συνδέεται μάλιστα με μια τραγική ιστορία. Φιλοτεχνήθηκε στα τελευταία χρόνια ζωής του ζωγράφου και απεικονίζει τη μικρότερη κόρη του βιομηχάνου August Lederer. Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά τον θάνατο του Klimt, κάποια από τα έργα του λεηλατήθηκαν από τους Ναζί αλλά όσα ανήκαν στους Lederer απομονώθηκαν λόγω της εβραϊκής καταγωγής της οικογένειας. Όταν λοιπόν, προς το τέλος του πολέμου, κάποια κάηκαν σε φωτιά στο αυστριακό Κάστρο Ίμεντορφ, το συγκεκριμένο πορτρέτο σώθηκε.
Η μούσα Elisabeth Lederer, το 1921 παντρεύτηκε τον βαρώνο Wolfgang von Bachofen-Echt και ασπάστηκε τον Προτεσταντισμό, αλλά μετά το διαζύγιό της, το 1938, έγινε ξανά Εβραία. Με την επικράτηση των Ναζί πολλά μέλη της οικογένειας Lederer δραπέτευσαν, ωστόσο η Elisabeth με τη βοήθεια του πρώην κουνιάδου της και αξιωματούχου των Ναζί, πήρε βεβαίωση πως ο πατέρας της ήταν ο Klimt. Ετσι, δεν συνελήφθη και επιβίωσε μέχρι το τέλος του πολέμου. Αρρώστησε βαριά και πέθανε τον Οκτώβριο του 1944.
Μετά τον θάνατο της ο πίνακας περιήλθε στην κατοχή του αδερφού της, Erich Lederer, ο οποίος το πούλησε στον art dealer Serge Sabarsky. Από εκείνον αγοράστηκε, το 1985, από τον Leonard Lauder, ο οποίος το τοποθέτησε στην τραπεζαρία του στην κατοικία του στη Νέα Υόρκη, παραχωρώντας το μόνο για σύντομα χρονικά διαστήματα σε γκαλερί για εκθέσεις.
