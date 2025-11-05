Ο κόσμος ψήφισε Φάουστ, Βαλτινό και Ναυπλιώτου στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού

Ανακοινώθηκαν τα Θεατρικά Βραβεία Κοινού από το περιοδικό Αthinorama, οπότε ξέρουμε πλέον ποιες παραστάσεις αγάπησε περισσότερο ο κόσμος.

Η τελετή απονομής έγινε το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου στην κατάμεστη αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με όλη τη θεατρική Αθήνα παρούσα. Καλύτερη παράσταση αναδείχθηκε το «Φάουστ» του Εθνικού Θεάτρου, που ξεχώρισε και για τη σκηνοθεσία του Αρη Μπινιάρη ενώ κορυφαίοι πρωταγωνιστές ψηφίστκαν οι Γρηγόρης Βαλτινός και Μαρία Ναυπλιώτου.

Τα 27 χρόνια του θεσμού γιορτάστηκαν με ζωντανό αφιέρωμα στα τραγούδια του ελληνικού θεάτρου και εμφανίστηκαν live Φοίβος Δεληβοριάς, Σταμάτης Κραουνάκης, Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, Θοδωρής Οικονόμου και Μαρίζα Ρίζου.