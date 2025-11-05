Ο κόσμος ψήφισε Φάουστ, Βαλτινό και Ναυπλιώτου στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού

Τα ονόματα και οι τίτλοι που υπερίσχυσαν τελικά στις προτιμήσεις των θεατρόφιλων θεατών για το 2025
Ανακοινώθηκαν τα Θεατρικά Βραβεία Κοινού από το περιοδικό Αthinorama, οπότε ξέρουμε πλέον ποιες παραστάσεις αγάπησε περισσότερο ο κόσμος.
Η τελετή απονομής έγινε το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου στην κατάμεστη αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με όλη τη θεατρική Αθήνα παρούσα. Καλύτερη παράσταση αναδείχθηκε το «Φάουστ» του Εθνικού Θεάτρου, που ξεχώρισε και για τη σκηνοθεσία του Αρη Μπινιάρη ενώ κορυφαίοι πρωταγωνιστές ψηφίστκαν οι Γρηγόρης Βαλτινός και Μαρία Ναυπλιώτου.
Τα 27 χρόνια του θεσμού γιορτάστηκαν με ζωντανό αφιέρωμα στα τραγούδια του ελληνικού θεάτρου και εμφανίστηκαν live Φοίβος Δεληβοριάς, Σταμάτης Κραουνάκης, Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, Θοδωρής Οικονόμου και Μαρίζα Ρίζου.
«Φάουστ» και «Ηταν όλοι τους παιδιά μου»
«Η Ετυμηγορία» και «Ανεξάρτητα κράτη»
Δείτε αναλυτικά τη λίστα των διακρίσεων:
Καλύτερη παράσταση
1ο Βραβείο: "Φάουστ"
2ο Βραβείο: "Ήταν όλοι τους παιδιά μου"
3ο Βραβείο: "Ανεξάρτητα κράτη"
Σκηνοθεσία
1ο Βραβείο: Άρης Μπινιάρης ("Φάουστ")
2ο Βραβείο: Γιώργος Παλούμπης ("Ανεξάρτητα κράτη")
3ο Βραβείο: Πέτρος Ζούλιας ("Η Ετυμηγορία")
Ανδρικός Ρόλος
1ο Βραβείο: Γρηγόρης Βαλτινός ("Η Ετυμηγορία")
2ο Βραβείο: Γιώργος Γάλλος ("Ήταν όλοι τους παιδιά μου")
3ο Βραβείο: Μιχάλης Βαλάσογλου ("Φάουστ")
Γυναικείος Ρόλος
1ο Βραβείο: Μαρία Ναυπλιώτου ("Το Ακρωτήρι")
2ο Βραβείο: Αλεξία Καλτσίκη ("Λεωφορείο ο Πόθος")
3ο Βραβείο: Λένα Παπαληγούρα ("Prima Facie")
Μουσική
1ο Βραβείο: Τζεφ Βάγγερ (Φάουστ)
2ο Βραβείο: Μίνως Μάτσας ("Η Ετυμηγορία")
3ο Βραβείο: Θέμης Καραμουρατίδης ("Μπα-Μπαμπά")
Σκηνογραφία
1ο Βραβείο: Πάρις Μέξης ("Φάουστ")
2ο Βραβείο: Μαρία Φιλίππου ("Η Ετυμηγορία")
3ο Βραβείο: Νατάσα Παπαστεργίου ("Ανεξάρτητα Κράτη")
Ενδυματολογία
1ο Βραβείο: Πάρις Μέξης ("Φάουστ")
2ο Βραβείο: Βασίλης Παπατσαρούχας ("Περιμένοντας τον Γκοντό")
3ο Βραβείο: Νίκος Χαρλαύτης ("Η Ετυμηγορία")
Σχεδιασμός φωτισμού
1ο Βραβείο: Στέλλα Κάλτσου ("Φάουστ")
2ο Βραβείο: Βασίλης Κλωτσοτήρας ("Ανεξάρτητα κράτη")
3ο Βραβείο: Νίκος Βλασόπουλος ("Περιμένοντας τον Γκοντό")
Σχεδιασμός ήχου
1ο Βραβείο: Τζεφ Βάγγερ (Φάουστ)
