«Δημήτρης Πικιώνης. Αισθητική Τοπογραφία»: O εμβληματικός αρχιτέκτονας στο Μουσείο Μπενάκη

Μέσα από έξι χαρακτηριστικά έργα του, αναδεικνύεται η μεθοδολογία σχεδιασμού του καθώς και η σταδιακή ενσωμάτωση στοιχείων της ελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, μέχρι την προσέγγισή τους ως αναπόσπαστο μέρος του τοπίου. Ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά σχέδια και τις φωτογραφίες, την αφήγηση συνοδεύουν λόγια του ίδιου του Πικιώνη, καθοδηγώντας τον επισκέπτη στην εμπειρία της έκθεσης.

Με συνοπτικό αλλά ουσιαστικό τρόπο παρουσιάζεται το έργο ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες αρχιτέκτονες, με αναγνώριση τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Πρόκειται για συνδιοργάνωση του Μουσείου Μπενάκη με τον πολιτιστικό οργανισμό Círculo de Bellas Artes της Μαδρίτης και την Ισπανική Πρεσβεία στην Ελλάδα. Συνεργάτης το Ινστιτούτο Θερβάντες και χορηγός η Rokas Renewables-Iberdrola Group.

Την έκθεση επιμελούνται ο Juan Miguel Hernández León, ο αρχιτέκτονας και Πρόεδρος του Círculo de Bellas Artes, και η Covadonga Blasco, Επιστημονική Διευθύντρια της Σχολής Καλλιτεχνικών Επαγγελμάτων του Círculo de Bellas Artes, την προσαρμογή της έκθεσης στον εκθεσιακό χώρο έχει αναλάβει η υπεύθυνη των Αρχείων Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη, αρχιτέκτων Ναταλία Μπούρα και τη γραφιστική επιμέλεια έχει η Ντόρα Ρόκου-Πικιώνη.

Ο τίτλος της έκθεσης, που πρωτοπαρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2025 στη Μαδρίτη, είναι εμπνευσμένος από το κείμενο του Πικιώνη «Συναισθηματική Τοπογραφία», που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1935 στο περιοδικό Το 3ο Μάτι. Η διοργάνωση της έκθεσης στη Μαδρίτη πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας, του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου της Μαδρίτης καθώς και της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ισπανία.

Η πορεία του Πικιώνη και πως συνδέθηκε με την τέχνη

Ο Δημήτρης Πικιώνης ξεκίνησε τις σπουδές του στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τότε γνωρίζεται με τους Αναστάσιο Ορλάνδο, Giorgio de Chirico, Δημήτριο Καμπούρογλου, Περικλή Γιαννόπουλο και με τον Κωνσταντίνο Παρθένη, του οποίου γίνεται μαθητής. Φαίνεται να τον κερδίζει η ζωγραφική, και μετά τη αποφοίτησή του φεύγει για το Μόναχο όπου ασχολείται με το ελεύθερο σχέδιο και τη γλυπτική. Στη συνέχεια μεταβαίνει στο Παρίσι και στην Académie de la Grande Chaumière. Εκεί έρχεται σε επαφή με τη σύγχρονη τέχνη, ειδικότερα με το έργο του Cezanne και του Paul Klee, καθώς και με τη γλυπτική του Rodin. Παράλληλα εγγράφεται στο μάθημα των αρχιτεκτονικών συνθέσεων στο εργαστήριο του Jules-Léon Chifflot.

Το 1923 κτίζει το πρώτο του σπίτι στην Ελλάδα. Το 1925 ονομάζεται Έκτακτος Καθηγητής του Ε.Μ.Π. στην Έδρα «Διακοσμητικής». Το 1930 μονιμοποιείται ενώ το 1941 εκλέγεται Τακτικός Καθηγητής. Διατηρεί πνευματικές φιλίες με τους Σπύρο Αλιμπέρτη, Γιάννη Αποστολάκη, Γιώργο και Φώτο Πολίτη, Φώτη Κόντογλου, Νίκο Μητσάκη, Στρατή Δούκα, Νίκο Βέλμο, Νίκο Χατζηκυριάκο-Γκίκα, Γιάννη Τσαρούχη, Νίκο Εγγονόπουλο και Γεράσιμο Στέρη.

Μαζί με τον ζωγράφο και φίλο του Χατζηκυριάκο-Γκίκα εκδίδει το 1935 το περιοδικό Το 3ο Μάτι, όπου δημοσίευσε ο ίδιος αρκετά κείμενά του. Το 1958 συνταξιοδοτείται από το Ε.Μ.Π. και το 1966 εκλέγεται Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών (τάξη Γραμμάτων και Τεχνών) στην Έδρα της Αρχιτεκτονικής.

Πέθανε στις 28 Αυγούστου 1968. Το λιθόστρωτο που οδηγεί στον Άγιο Δημήτριο τον Λουμπαδιάρη στον λόφο του Φιλοπάππου, το εκκλησάκι, οι χώροι γύρω από την Ακρόπολη, η παιδική χαρά στη Φιλοθέη, είναι κομμάτια της προσωπικότητας και της πρωτοποριακής του σκέψης.

Ειδήσεις Τώρα

Σίντνεϊ Σουίνι: Η ολική επαναφορά του ντραπέ φορέματος, δείτε το στις χειμερινές πασαρέλες

Θεατρική Αθήνα: Οι παραστάσεις των απανωτών sold out που παίζονται και ξαναπαίζονται

Σωτήρης Κοντιζάς και Σοφία Χριστοπούλου μπροστά στην κάμερα για την τεντούρα μας