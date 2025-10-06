Πάμε Μουσείο Μπενάκη; Tσαρούχης, Μώρακης, Γαΐτης κ.α. στην καλλιτεχνική τους νιότη

Αν βρεθείτε στην πρωτεύουσα, αξίζει να πάτε στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138. Μόλις ξεκίνησε η έκθεση «Πρωτόλεια. Από την πρώιμη γραφή στο ώριμο έργο», που «διαβάζει» διερευνητικά τη δουλειά 11 καθιερωμένων Ελλήνων ζωγράφων και χαρακτών του 20ού αιώνα.

Υπεύθυνοι 3 επιμελητές τριών διαφορετικών οργανισμών, του Μουσείου Μπενάκη (Κωνσταντίνος Παπαχρίστου), του Κέντρου Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Χάρις Κανελλοπούλου) και του Ιδρύματος Ιωάννη Φ. Κωστοπούλου (Ειρήνη Οράτη). Εψαξαν τα νεανικά έργα κορυφαίων ονομάτων του νεοελληνικού χρωστήρα αναζητώντας θεματολογικές ή μορφολογικές συνέχειες, μοτίβα και τομές.

Συγκεντρώθηκαν σημαντικά έργα που προέρχονται από 19 ιδιωτικές συλλογές και από τις συλλογές αλλά και τις αποθήκες 15 μουσείων και ιδρυμάτων.



Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται έργα των Σπύρου Βασιλείου, Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα , Γιάννη Τσαρούχη, Γιάννη Μόραλη, Α. Τάσσου, Βάσως Κατράκη, Γιάννη Σπυρόπουλου, Αλέκου Κοντόπουλου, Δημήτρη Μυταρά, Γιάννη Γαΐτη, Χρύσας Ρωμανού. Όλα σχολιάζονται σχολιασμένα από καταξιωμένους ιστορικούς και θεωρητικούς της τέχνης.