Ερχεται «Το μεγάλο μας τσίρκο» με Ελεωνόρα Ζουγανέλη και τον Αχαιό Δημήτρη Γκοτσόπουλο

«Το μεγάλο μας τσίρκο» από τις 5 Δεκεμβρίου, στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» στην Αθήνα.

Με πρωταγωνιστές την αγαπημένη ερμηνεύτρια, τον Αχαιό ηθοποιό Δημήτρη Γκοτσόπουλο και συνολικά 26 ηθοποιούς και μουσικούς επί σκηνής. Με την έξοχη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, αφηγείται με δραματικό, αλλά και χιουμοριστικό τρόπο την πορεία της ελληνικής ιστορίας.

Όπως επισημαίνει ο σκηνοθέτης Πέτρος Ζούλιας «είναι ένα υπέροχο λαϊκό θεατρικό πανηγύρι, που κλείνει μέσα του όλη τη χαρά, το πάθος και τον πόνο της Ρωμιοσύνης. Σαν άλλος Αριστοφάνης, που δεν αγνοεί τον Μπρεχτ, ο Καμπανέλλης γεννά θέατρο εν θεάτρω. Με άψογη μαεστρία ξύνει παλιές εθνικές πληγές, όνειρα και προδοσίες. Η μουσική του μεγάλου μας Σταύρου Ξαρχάκου και τα τραγούδια απογειώνουν τη σκηνική αφήγηση με τρόπο μοναδικό. Το δάκρυ διαδέχεται το γέλιο, δημιουργώντας στους θεατές όλα τα δυνατά συναισθήματα».