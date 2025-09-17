Ο βραβευμένος Κεφαλλονίτης σκηνοθέτης Βασίλης Κεκάτος στρέφεται στην ραπ των Light και LEΞ

Το video clip τους για το τραγούδι «Capo Dei Capi» πέτυχε πάνω από 120 χιλιάδες προβολές το πρώτο 24ωρο. Μάλιστα, το υπογράφει ο περιζήτητος σκηνοθέτης και σεναριογράφος Βασίλης Κεκάτος που έχει γεννηθεί στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς και έχει κατακτήσει Χρυσό Φοίνικα στην κατηγορία Ταινιών Μικρού Μήκους στις Κάννες.

Στο viral φιλμάκι, οι δυο τραγουδιστές παίζουν Grand Theft Auto στο σαλόνι ενός διαμερίσματος ώσπου ακούγεται ένας εκκωφαντικός ήχος. Η δράση ξεκινάει με τη συμβολή πολυπληθούς καστ και 3D Animation. Η μουσική υπογράφεται από τους Destiny, Kest και Adams, ενώ οι στίχοι ανήκουν στους δύο καλλιτέχνες. Σημαντικοί συντελεστές όπως ο Γιώργος Βαλσάμης στη διεύθυνση φωτογραφίας, ο Λάμπης Χαραλαμπίδης στο μοντάζ και ο Κωνσταντίνος Σκουρλέτης στο production design απογειώνουν το αποτέλεσμα.

Το Capo Dei Capi, τίτλος και του ομώνυμου album, έχει εμπνευστεί από την ιταλική φράση «capo di tutti i capi» που σημαίνει «αφεντικό όλων των αφεντικών». To album αποτελείται από 12 τραγούδια, 12 βιωματικές ιστορίες, και είναι τo 6ο κατά σειρά album του Light. Διαθέτει beats, συναίσθημα, ανατρεπτικά feats. Eκτός από τον κορυφαίο ΛΕΞ, υπάρχουν μουσικές συμπράξεις με τον RACK, τον Thug Slime, τον Noizy, αλλά και τους Mel & Block 93.

Είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και βέβαια ο νεαρόκοσμος είναι από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας ενήμερος!