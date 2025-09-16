Drones και stars στο Βατικανό: Παγκόσμιο δέος για τη συναυλία «Grace for the World»

Ανεπανάληπτες στιγμές για 80.000 κόσμο με πρωτεργάτες τους Αντρέα Μποτσέλι- Φάρελ Γουίλιαμς και την έγκριση του νέου Πάπα
Μια πρωτόγνωρη βραδιά με ουράνιες high definition παραστάσεις από 3000 drones αλλά και live από διάσημους καλλιτέχνες απόλαυσε πλήθος 80.000 θεατών στην πλατεία Αγίου Πέτρου.
Η Ρώμη στις 13/9 γιόρτασε το Ιωβηλαίο του 2025 ως το απόλυτο επίκεντρο του Καθολικισμού. Με κεντρικό μήνυμα τα ιδανικά Aδελφοσύνη, Ειρήνη, Ελπίδα διοργανώθηκε η συναυλία «Grace for the World» με τη συμβολή των Αντρέα Μποτσέλι και Φάρελ Γουίλιαμς.
Ο κοσμαγάπητος Ιταλός τενόρος και ο πανίσχυρος Aμερικανός ράπερ, συνθέτης, παραγωγός και σχεδιαστής υπέγραψαν (σύλληψη- σκηνοθεσία- οργάνωση) μια πραγματική φαντασμαγορία.
Ανατριχίλα στην κοσμοπλημμύρα προκάλεσε καταρχήν ο ύμνος «Αve Maria» που ερμήνευσε ο Μποτσέλι ανοίγοντας το event. Ακολούθησε το αμερικάνικο τραγούδι «Amazing Grace» που σκόρπισε συγκίνηση. Στη σκηνή ανέβηκαν επίσης Τζον Λέτζεντ, Τζένιφερ Χάντσον, Κάρολ Τζι, οι τενόροι Il Volo, η χορωδία Voices of Fire ενώ στην παρουσίαση συμμετείχε και το super model Ναόμι Κάμπελ.
Η μοναδικότητα όμως της συναυλίας βασίστηκε ξεκάθαρα στην τεχνολογία. Πρώτη φορά πάνω από το Βατικανό έγινε light show, δηλαδή σχηματίστηκαν περίφημα έργα τέχνης και όχι μόνο. Ο λόγος για τα εμβληματικά χέρια του έργου «Η Δημιουργία του Αδάμ» του Μιχαήλ Αγγελου, το μεγαλύτερο δηλαδή αξιοθέατο της Καπέλα Σιξτίνα αλλά και το γλυπτό Pieta από την Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Προβλήθηκαν ακόμα σύμβολα της χριστιανικής πίστης και το πορτρέτο του Πάπα Φραγκίσμου που πέθανε πρόσφατα. Στο φινάλε σχηματίστηκε η λέξη Joy.
Κατά τα διεθνή media το σκοτάδι της νύχτας μετατράπηκε σε μαγικό καμβά. Τα πρωτοποριακά drones, με βάρος μόλις 340 γραμμαρίων, βασίστηκαν στην τεχνολογία RTK, με παλέτα 16 εκατομμυρίων χρωμάτων! Προήλθαν από την εταιρεία Nova Sky Stories, ιδιοκτησίας του Κίμπαλ Μασκ (αδελφού του Έλον Μασκ). Το όλο αποτέλεσμα όσο κι αν ενθουσίασε την πλειοφηφία σαν εικόνα, δέχθηκε πάντως και αυστηρή κριτική. Οι παραδοσιακοί πιστοί θεώρησαν πως χάθηκε η ταπεινότητα, κόντρα στην κοσμικότητα και το show εξωστρέφειας. Επιπλέον, ο βασικός συντελεστής εκπροσωπεί την επικίνδυνη εξουσία της πλουτοκρατίας στον πλανήτη…
Ο νέος Πάπας Λέων όμως θεωρεί πως στη μετάδοση των ιερών μηνυμάτων για ένα καλύτερο αύριο στον κόσμο αξίζει να χρησιμοποιηθούν υπερσύγχρονα μέσα.
«Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω την Αγιοσύνη του που μας άνοιξε τις πόρτες σε αυτό το ιερό μέρος και μας υπενθύμισε την αληθινή συμπαράσταση στους αδελφούς και τις αδελφές μας» δήλωσε ο Φάρελ Γουίλιαμς.
Το Ιωβηλαίο έτος της Καθολικής Εκκλησίας διέθετε πάντως για πρώτη φορά τέτοια χαρακτηριστικά εορτασμού. Διεξάγεται κάθε 25 χρόνια σε πνευματικό κλίμα δελεάζοντας προσκυνητές από όλο τον κόσμο. Αυτή τη φορά, θύμισε στιγμές τελετών Ολυμπιακών Αγώνων, προεδρικών εκλογών αλλά και το θέαμα που παρουσιάστηκε στο Λονδίνο για την τελευταία επέτειο της Βασίλισσας Ελισάβετ.
Το φετινό θέμα είναι Προσκυνητές της Ελπίδας, καθώς υπόσχεται την ελπίδα του Θεού στα θύματα του πολέμου, της πανδημίας και των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής. Οι εορτασμοί του Ιωβηλαίου Έτους θα ολοκληρωθούν στις 6 Ιανουαρίου 2026. Τότε η Ιερά Πύλη της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου θα παραμείνει κλειστή.
