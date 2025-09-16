Drones και stars στο Βατικανό: Παγκόσμιο δέος για τη συναυλία «Grace for the World»

Μια πρωτόγνωρη βραδιά με ουράνιες high definition παραστάσεις από 3000 drones αλλά και live από διάσημους καλλιτέχνες απόλαυσε πλήθος 80.000 θεατών στην πλατεία Αγίου Πέτρου.

Η Ρώμη στις 13/9 γιόρτασε το Ιωβηλαίο του 2025 ως το απόλυτο επίκεντρο του Καθολικισμού. Με κεντρικό μήνυμα τα ιδανικά Aδελφοσύνη, Ειρήνη, Ελπίδα διοργανώθηκε η συναυλία «Grace for the World» με τη συμβολή των Αντρέα Μποτσέλι και Φάρελ Γουίλιαμς.

Ο κοσμαγάπητος Ιταλός τενόρος και ο πανίσχυρος Aμερικανός ράπερ, συνθέτης, παραγωγός και σχεδιαστής υπέγραψαν (σύλληψη- σκηνοθεσία- οργάνωση) μια πραγματική φαντασμαγορία.

Ανατριχίλα στην κοσμοπλημμύρα προκάλεσε καταρχήν ο ύμνος «Αve Maria» που ερμήνευσε ο Μποτσέλι ανοίγοντας το event. Ακολούθησε το αμερικάνικο τραγούδι «Amazing Grace» που σκόρπισε συγκίνηση. Στη σκηνή ανέβηκαν επίσης Τζον Λέτζεντ, Τζένιφερ Χάντσον, Κάρολ Τζι, οι τενόροι Il Volo, η χορωδία Voices of Fire ενώ στην παρουσίαση συμμετείχε και το super model Ναόμι Κάμπελ.

Η μοναδικότητα όμως της συναυλίας βασίστηκε ξεκάθαρα στην τεχνολογία. Πρώτη φορά πάνω από το Βατικανό έγινε light show, δηλαδή σχηματίστηκαν περίφημα έργα τέχνης και όχι μόνο. Ο λόγος για τα εμβληματικά χέρια του έργου «Η Δημιουργία του Αδάμ» του Μιχαήλ Αγγελου, το μεγαλύτερο δηλαδή αξιοθέατο της Καπέλα Σιξτίνα αλλά και το γλυπτό Pieta από την Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Προβλήθηκαν ακόμα σύμβολα της χριστιανικής πίστης και το πορτρέτο του Πάπα Φραγκίσμου που πέθανε πρόσφατα. Στο φινάλε σχηματίστηκε η λέξη Joy.