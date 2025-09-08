Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

EVENTS

/

Gaga, Aριάνα Γκράντε, Σαμπρίνα Κάρπεντερ: «Σάρωσαν» οι γυναίκες στα βραβεία MTV

Gaga, Aριάνα Γκράντε, Σαμπρίνα Κάρπεντερ...
Μπακοπούλου Άντυ
andy_bak@hotmail.com

Το red carpet δεν ήταν ο ορισμός του καλού γούστου αλλά τα σκοτεινά φρου- φρου του Marc Jacobs ήταν υπερθέαμα

Τις παλιές της δόξες on stage θύμισε η Lady Gaga στην απονομή των MTV Video Music Awards 2025.

Κατέπληξε με θεαματικά looks με εκτόπισμα ενώ κατέκτησε 4 βραβεία, μεταξύ των οποίων του «καλλιτέχνη της χρονιάς».

H 39χρονη performer ερμήνευσε το hit «Abracadabra» με ένα κατακόκκινο, επηρεασμένο από την ελισαβετιανή εποχή κοστούμι ενώ παρέλαβε το βραβείο της με ένα «γοργονέ» φόρεμα με πελώρια μανίκια, γεμάτο φρου- φρου  και δαντελένια κεντήματα Marc Jacobs από τη συλλογή του φετινού χειμώνα.

Lady Gaga on stage

Lady Gaga on stage

Με δημιουργία Marc Jacobs

Με δημιουργία Marc Jacobs

Το show της τελετής έγινε Κυριακή βράδυ στην  UBS Arena, στο Elmont της Νέας Υόρκης, με παρουσιαστή τον LL Cool J. Η Gaga ήταν μελαχρινή με άνθινο headpiece και κατακόκκινο κραγιόν ενώ αφιέρωσε τις διακρίσεις στους οπαδούς της και τον αρραβωνιαστικό της. «Το να είσαι καλλιτέχνης είναι μια προσπάθεια να συνδέσεις τις ψυχές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Το να είσαι καλλιτέχνης είναι μια πειθαρχία, μια τέχνη που προορίζεται για να φτάσει στην καρδιά κάποιου, εκεί όπου φυτρώνουν οι ρίζες του, και να του θυμίσει να ονειρεύεται», δήλωσε.

Η φετινή διοργάνωση μεταδόθηκε όχι μόνο από το MTV αλλά και από το CBS, ενώ παράλληλα προβλήθηκε σε live streaming μέσα από την πλατφόρμα Paramount+.

Στις πρωταγωνίστριες της βραδιάς συγκαταλέγεται και η Αριάνα Γκράντε  που απέσπασε το πολυπόθητο βραβείο «Βίντεο της Χρονιάς» για το τραγούδι «Brighter Days Ahead» ενώ κέρδισε και άλλα δυο βραβεία. Αλλαξε τέσσερα outfits με την υπογραφή του διάσημου στυλίστα Law Roach, ανάμεσά τους ένα πουά peplum φόρεμα Fendi και ένα λευκό look που παρέπεμπε στην Carrie του «Sex & the City».

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ που επιμένει να ντύνεται σε ύφος Μέρλιν Μονρόε και Τζέσικα Ράμπιτ, πανηγύρισε το βραβείο για το «Άλμπουμ της Χρονιάς» (Short n’ Sweet).

Σαμπρίνα Κάρπεντερ με δαντελένια τουαλέτ...

Σαμπρίνα Κάρπεντερ με δαντελένια τουαλέτα Valentino και μοβ μποά

Αριάνα Γκράντε με Fendi

Αριάνα Γκράντε με Fendi

Σε style Carrie

Σε style Carrie

Γενικότερα, η βραδιά ήταν γένους θηλυκού στα  καλλιτεχνικά κατορθώματα. Και η Μαράια Κάρει επιβραβεύτηκε  με το τιμητικό έπαθλο προσφοράς  Michael Jackson Video Vanguard Award καθώς και η Σακίρα για το κορυφαίο latin κομμάτι (Soltera).

Στη ροκ κατηγορία ξεχώρισαν οι Goldplay (All my Love) και  «Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης» ψηφίστηκε ο Αλεξ Γουόρεν.

Τιμήθηκε η Μαράια Κάρει

Τιμήθηκε η Μαράια Κάρει

Red Carpet 

Tate McRae με custom Ludovic de Saint Sernin

Tate McRae με custom Ludovic de Saint Sernin

Κιάρα με Schiaparelli

Κιάρα με Schiaparelli

Doja Cat με Balmain

Doja Cat με Balmain

Tζέσικα Σίμσον με Christian Siriano

Tζέσικα Σίμσον με Christian Siriano

Tyla με Chanel

Tyla με Chanel

Λένι Κράβιτζ με Saint Laurent

Λένι Κράβιτζ με Saint Laurent

Ειδήσεις Τώρα

Eξώφυλλο στο ελληνικό Elle η Πατρινή Mαρία Αλεξανδρίδη, σκηνικό το Παρίσι

Giorgio Armani: Αποδόμησε το σακάκι, χαλάρωσε τη σιλουέτα και λάτρεψε greige και navy

Ο Τομ Χανκς δεν θα τιμηθεί από τον αμερικανικό στρατό επειδή είχε… στηρίξει Μπάιντεν

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Βραβεία MTV Lady Gaga

Best View