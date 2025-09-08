Gaga, Aριάνα Γκράντε, Σαμπρίνα Κάρπεντερ: «Σάρωσαν» οι γυναίκες στα βραβεία MTV

H 39χρονη performer ερμήνευσε το hit «Abracadabra» με ένα κατακόκκινο, επηρεασμένο από την ελισαβετιανή εποχή κοστούμι ενώ παρέλαβε το βραβείο της με ένα «γοργονέ» φόρεμα με πελώρια μανίκια, γεμάτο φρου- φρου και δαντελένια κεντήματα Marc Jacobs από τη συλλογή του φετινού χειμώνα.

Κατέπληξε με θεαματικά looks με εκτόπισμα ενώ κατέκτησε 4 βραβεία, μεταξύ των οποίων του «καλλιτέχνη της χρονιάς».

Το show της τελετής έγινε Κυριακή βράδυ στην UBS Arena, στο Elmont της Νέας Υόρκης, με παρουσιαστή τον LL Cool J. Η Gaga ήταν μελαχρινή με άνθινο headpiece και κατακόκκινο κραγιόν ενώ αφιέρωσε τις διακρίσεις στους οπαδούς της και τον αρραβωνιαστικό της. «Το να είσαι καλλιτέχνης είναι μια προσπάθεια να συνδέσεις τις ψυχές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Το να είσαι καλλιτέχνης είναι μια πειθαρχία, μια τέχνη που προορίζεται για να φτάσει στην καρδιά κάποιου, εκεί όπου φυτρώνουν οι ρίζες του, και να του θυμίσει να ονειρεύεται», δήλωσε.

Η φετινή διοργάνωση μεταδόθηκε όχι μόνο από το MTV αλλά και από το CBS, ενώ παράλληλα προβλήθηκε σε live streaming μέσα από την πλατφόρμα Paramount+.

Στις πρωταγωνίστριες της βραδιάς συγκαταλέγεται και η Αριάνα Γκράντε που απέσπασε το πολυπόθητο βραβείο «Βίντεο της Χρονιάς» για το τραγούδι «Brighter Days Ahead» ενώ κέρδισε και άλλα δυο βραβεία. Αλλαξε τέσσερα outfits με την υπογραφή του διάσημου στυλίστα Law Roach, ανάμεσά τους ένα πουά peplum φόρεμα Fendi και ένα λευκό look που παρέπεμπε στην Carrie του «Sex & the City».

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ που επιμένει να ντύνεται σε ύφος Μέρλιν Μονρόε και Τζέσικα Ράμπιτ, πανηγύρισε το βραβείο για το «Άλμπουμ της Χρονιάς» (Short n’ Sweet).