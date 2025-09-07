Ο Τομ Χανκς δεν θα τιμηθεί από τον αμερικανικό στρατό επειδή είχε… στηρίξει Μπάιντεν

Ο Τομ Χανκς επρόκειτο να λάβει το φετινό βραβείο Sylvanus Thayer σε ειδική τελετή της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ στο West Point, στις 25 Σεπτεμβρίου, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Washington Post, η εκδήλωση ακυρώθηκε από την Ένωση Αποφοίτων της Ακαδημίας.

Την ανακοίνωση έκανε με email προς τα μέλη της σχολής ο απόστρατος συνταγματάρχης Μαρκ Μπίγκερ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης. Όπως τόνισε, η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία ώστε η Ακαδημία να παραμείνει επικεντρωμένη στον βασικό της στόχο: “την προετοιμασία των δοκίμων να ηγηθούν, να πολεμήσουν και να νικήσουν ως αξιωματικοί της πιο ισχυρής στρατιωτικής δύναμης στον κόσμο, του Αμερικανικού Στρατού”.

Ωστόσο, δεν έχει ξεκαθαριστεί αν ο Χανκς θα λάβει τελικά το βραβείο σε μεταγενέστερη εκδήλωση ή με διαφορετική μορφή, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Στρατιωτική Ακαδημία του West Point είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο ότι ο Τομ Χανκς θα ήταν ο φετινός αποδέκτης του Thayer Award, μιας διάκρισης που απονέμεται κάθε χρόνο σε πολίτες των ΗΠΑ με ξεχωριστή προσφορά. Το βραβείο τιμά προσωπικότητες “των οποίων η δράση και τα επιτεύγματα προς όφελος του εθνικού συμφέροντος εκφράζουν απόλυτα την αφοσίωση στα ιδανικά που συνοψίζονται στο σύνθημα της Ακαδημίας: ‘Καθήκον, Τιμή, Πατρίδα’”.

Αν αναρωτιέστε γιατί μία τέτοια αλλαγή αξίζει να γίνεται θέμα σε μία από τις μεγαλύτερες ιστοσελίδες ενημέρωσης, η ακύρωση της τελετής βράβευσης έρχεται σε μια περίοδο αλλαγών για τη Στρατιωτική Ακαδημία του West Point, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο αναταράξεων μετά την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει η Washington Post, οι οδηγίες του Τραμποδήγησαν σε οπισθοχώρηση των πρωτοβουλιών για την προώθηση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ένταξης σε όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ ταυτόχρονα εντάθηκαν οι έλεγχοι στην ηγεσία, τα προγράμματα σπουδών και το διδακτικό προσωπικό των στρατιωτικών ακαδημιών.

Ο Τομ Χανκς, από την πλευρά του, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της κυβέρνησης Μπάιντεν και στήριξε δημόσια την Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024. Το 2022 είχε μάλιστα αφηγηθεί βίντεο για την επέτειο της ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν, παρουσιάζοντας τα επιτεύγματα της τότε κυβέρνησης. Λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές, τον Οκτώβριο του 2024, ο Χανκς συγκαταλέχθηκε επίσης στους εξέχοντες Ελληνοαμερικανούς που υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή στήριξης στην υποψηφιότητα της Χάρις, σύμφωνα με την εφημερίδα The National Herald.