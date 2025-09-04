Εκείνοι που ντύθηκαν κόντρα στα τετριμμένα στη Βενετία (και δεν ήταν μόνο ο Marc Jacobs)

Οι φωτογράφοι δεν στάθηκαν μόνο στα πολυφορεμένα, επίσημα σμόκιν, δείτε φωτο

Στα red carpet του σινεμά, τα σκήπτρα της μόδας κρατούν παραδοσιακά οι κυρίες. Φέτος, στη βενετσιάνικη Μόστρα υπήρξαν κάποιοι που «τάραξαν τα νερά» κόντρα στα στερεότυπα του σμόκιν. Καταρχήν συζητήθηκε ο Ιταλός σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο. Κατέφθασε για να προωθήσει το νέο του φιλμ με τη Τζούλια Ρόμπερτς, αλλά με τα looks προανήγγειλε την επόμενη μέρα στη γαλλική αυτοκρατορία Dior. Το μπλουζάκι του με το σύνθημα «No Dior, Νο Diedroch» που αναφερόταν σε μια θρυλική φράση στο παλιό Χόλιγουντ προκάλεσε διάφορα δημοσιεύματα. Ηταν από την εποχή που μεσουρανούσε ο Χίτσκοκ και η Μάρλεν Ντήτριχ βάσιζε το μύθο της στο Dior βεστιάριό της. Eπιπλέον, ο Γκουαντανίνο έδωσε το παρών στην επίσημη πρεμιέρα με σακάκι γεμάτο ανθάκια και denim παντελόνι, outfit που επίσης πολυφωτογραφήθηκε.

Η επιρροή της στενής του φιλίας με τον Βρετανό σχεδιαστή JW Anderson, η οποία ξεδιπλώθηκε στα προηγούμενα φιλμ Challengers και Queer, γίνεται αισθητή ακόμα περισσότερο, καθώς εκείνος ανέλαβε τα σκήπτρα στον οίκο Dior. Τα πρώτα δείγματα της θητείας του είδαμε πάνω στον Γκουαντανίνο. Επιπλέον στο Lido, παρέλασε ο πάντα τολμηρός στυλιστικά Kόλμαν Ντομίνγκο. Φόρεσε χρυσοστόλιστη κάπα πάνω από το σακάκι του, αντιπροσωπεύοντας τη δημιουργική τρέλα του Alessandro Michele στον οίκο Valentino. Πρόκειται για έναν ηθοποιό που αναμένεται «πως και πως» στο Met Gala… Ο Marc Jacobs ήταν απλά ο εαυτός του στη Βενετία. Χαρούμενος για το ντοκιμαντέρ που του αφιέρωσε η «κολλητή» του φίλη Σοφία Κόπολα, ντύθηκε ανδρόγυνα όπως συνηθίζει. Φιόγκος στο κεφάλι, κομψά σακάκια από σατέν και τουίντ, δερμάτινο barel παντελόνι και «μπαλαρινάκια» δεν αποτέλεσαν έκπληξη. Δεν έλειψαν τα μακριά νύχια- σήμα κατατεθέν του, σε μπλε χρώμα με κρύσταλλα.