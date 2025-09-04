Βίκι Κριπς: Παντρεύτηκε Ελληνα στην Ουρανούπολη και χρίστηκε πρέσβειρα της Bottega Veneta

Στα τέλη του περασμένου Μαΐου, η ηθοποιός Βίκι Κριπς παντρεύτηκε στη Χαλκιδική τον Ελληνα βοηθό παραγωγής ταινιών Λάζαρο Γουναρίδη.

«Αυτή είμαι εγώ που παντρεύομαι στον ήλιο, τη θάλασσα και τον ελληνικό άνεμο, τον υπέροχο Λάζαρό μου…» έγραψε μεταξύ άλλων στο Instagram. Tα υπέροχα πλάνα στην Ουρανούπολη έσμιξαν με custom bridal φορέματα του οίκου Vivienne Westwood.

Aυτές τις μέρες, μεταξύ διεθνών stars, η Βίκι παρέλασε στη Βενετία με ροζ απόχρωση στα μαλλιά και outfits Bottega Veneta. Όπως ανακοινώθηκε, το υπερπολυτελές Ιταλικό brand τη διάλεξε ως ambassador καθώς «ενσαρκώνει τέλεια τη φιλοσοφία της διακριτικής πολυτέλειας, της διαχρονικής κομψότητας και της αυθεντικότητας».