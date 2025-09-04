Βίκι Κριπς: Παντρεύτηκε Ελληνα στην Ουρανούπολη και χρίστηκε πρέσβειρα της Bottega Veneta

H 41χρονη ηθοποιός μας είχε καταπλήξει στην ταινία «Αόρατη κλωστή» πλάι στον Ντάνιελ Ντέι Λιούις
Στα τέλη του περασμένου Μαΐου, η ηθοποιός Βίκι Κριπς παντρεύτηκε στη Χαλκιδική τον Ελληνα βοηθό παραγωγής ταινιών Λάζαρο Γουναρίδη.
«Αυτή είμαι εγώ που παντρεύομαι στον ήλιο, τη θάλασσα και τον ελληνικό άνεμο, τον υπέροχο Λάζαρό μου…» έγραψε μεταξύ άλλων στο Instagram. Tα υπέροχα πλάνα στην Ουρανούπολη έσμιξαν με custom bridal φορέματα του οίκου Vivienne Westwood.
Aυτές τις μέρες, μεταξύ διεθνών stars, η Βίκι παρέλασε στη Βενετία με ροζ απόχρωση στα μαλλιά και outfits Bottega Veneta. Όπως ανακοινώθηκε, το υπερπολυτελές Ιταλικό brand τη διάλεξε ως ambassador καθώς «ενσαρκώνει τέλεια τη φιλοσοφία της διακριτικής πολυτέλειας, της διαχρονικής κομψότητας και της αυθεντικότητας».
O ελληνικός γάμος δίπλα στη θάλασσα
Στη Βενετία ως icon της Bottega Veneta
Γεννημένη στο Λουξεμβούργο, με σπουδές σε Ζυρίχη και Νέα Υόρκη, εξελίχθηκε σε μια ερμηνεύτρια εξαιρετικής υποκριτικής γκάμας. Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε με τον πρωταγωνιστικό ρόλο δίπλα στον Ντάνιελ Ντέι Λιούς στην ταινία «Phantom Thread- Αόρατη Κλωστή» (2017) του Πολ Τόμας Αντερσον, για την οποία έλαβε διθυραμβικές κριτικές. Το 2022 μεταμορφώθηκε σε αυτοκράτειρα της Αυστρίας στην ταινία «Corsage» κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου Καλύτερης Ηθοποιού.
Η σχέση με τη Bottega Veneta πάντως ξεκίνησε νωρίτερα και ήδη έχει προβληθεί στο Φεστιβάλ των Καννών. Όμως τώρα στη Βενετία, όπου η ηθοποιός εμφανίστηκε με δημιουργίες της νέας καλλιτεχνικής διευθύντριας, Louise Trotter, μάθαμε για την απόκτηση του μόνιμου τίτλου της πρέσβειρας με τις ευλογίες της νυν επικεφαλής. Η Βρετανίδα dierector εμπιστεύθηκε την Κριπς για το αβίαστο, προσωπικό της style. Την είδαμε λοιπόν στο κόκκινο χαλί με ασύμμετρο μαύρο φόρεμα και δερμάτινο πράσινο σύνολο.
Στις εικόνες θα την δείτε και με τις συναδέλφους της Κέιτ Μπλάνετ, Σάρλοτ Ράμπλινγκ, πήγε στη Μόστρα για την ανάδειξη του φιλμ «Father MotherSister Brother» του Τζιμ Τζάρμους.
Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Αποκαλύφθηκε η τοποθεσία που θα παντρευτούν
Γιατί τo μακιγιάζ της Ρόζι Χάντιγκτον στη Βενετία τρέλανε editors και experts
Εμιλι Μπλαντ: H απόλυτη ενσάρκωση του χολιγουντιανού glam πλάι στον αναβαθμισμένο «Βράχο»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr