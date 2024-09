Bottega Veneta, Μιλάνο: Τα … πουφ- ζωάκια κατέπληξαν περισσότερο κι από τον Τζέικομπ Ελόρντι

Μια έκπληξη από το υπερπολυτελές label Bottega Veneta πριν το φινάλε της fashion week στο Μιλάνο.

Ο creative director Matthieu Blazy έβαλε το κοινό του show spring- summer 2025 να κάτσει κατάχαμα, πάνω σε πουφ που παρέπεμπαν σε παιδικά ζωάκια. Ηταν μια σύνδεση της μόδας και του design made in Italy που αναμφίβολα ξεχώρισε. Αλλωστε, κατά τους New York Times γενικότερα αυτή η μιλανέζικη εβδομάδα έκανε αίσθηση με «standout shows full of surprises».

Η Bottega Veneta δημιούργησε λοιπόν ένα περιβάλλον με τίτλο «The Ark- Η Κιβωτός» σε συνεργασία με την ονομαστή εταιρεία επίπλων Zanotta. Eχοντας συνδεθεί με εμβληματικά κομμάτια τις περασμένες δεκαετίες, παρήγαγε μια ανανεωμένη εκδοχή του iconic πουφ Sacco, ειδικά για την επίδειξη του οίκου.