Michael Anastassiades: Από την Κύπρο στην a- list του παγκόσμιου design κατά το περιοδικό AD

Ζει και δημιουργεί με βρετανική έδρα. Aπόφοιτος του Imperial College του Λονδίνου, πήρε master στο βιομηχανικό design από το Royal College of Art. Ιδρυσε το δικό του ομώνυμο studio το 1994 και ακολούθησε το εμπορικό του brand το 2007.

Εργα του φιγουράρουν στις μόνιμες collections του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης – MOMA, στο Art Institute του Σικάγου, στο Victoria & Albert Museum του Λονδίνου. Εχει αποσπάσει διάφορες διακρίσεις μεταξύ των οποίων το βραβείο Designer of the Year στα Elle Decoration International Design Awards (2019), το The Design Prize (2019), το Maison &Objet (2020). Φέτος μάλιστα τιμήθηκε για τις υπηρεσίες του στο design από το βασιλιά Κάρολο. Στην Ελλάδα θαυμάζουμε εδώ και χρόνια κομμάτια του στα καταστήματα Deloudis.