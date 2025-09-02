Άρωμα Ελλάδας- Αποθεώθηκε ο Σταύρος Ξαρχάκος στο κάστρο του Ρίου, υπό τη φωταγωγημένη- για χάρη του- Γέφυρα

Η Πάτρα έζησε απόψε μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχαστεί. Το επιβλητικό Κάστρο του Ρίου μεταμορφώθηκε σε μια ανοιχτή σκηνή τέχνης και πολιτισμού, φιλοξενώντας μια συγκλονιστική συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου, στο πλαίσιο της μεγάλης καλοκαιρινής περιοδείας του με τίτλο «Ταξίδι στο Φως».

Ο σπουδαίος συνθέτης, που έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι, αποθεώθηκε από το κοινό, το οποίο κατέκλυσε τον χώρο, προσφέροντάς του ένα παρατεταμένο και συγκινητικό χειροκρότημα. Μαζί του στη σκηνή, δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές: ο Δημήτρης Μπάσης και η Ηρώ Σαΐα, οι οποίοι απέδωσαν με πάθος και ευαισθησία τραγούδια που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης.

Η βραδιά ήταν γεμάτη συγκίνηση, υψηλή αισθητική και εθνική υπερηφάνεια. Η Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» φωταγωγήθηκε, προσθέτοντας μια εντυπωσιακή οπτική διάσταση στο ήδη μαγευτικό σκηνικό, εκεί όπου η ιστορία και η σύγχρονη Ελλάδα συναντήθηκαν μέσα από το φως και τη μουσική.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει ένα πρόγραμμα που ισορροπεί με μαεστρία ανάμεσα στο κλασικό και το διαχρονικά ελληνικό, σε ορχηστρικά έργα και τραγούδια που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά. Το Κάστρο, αγέρωχο μέσα στους αιώνες, έμοιαζε να «συνομιλεί» με κάθε νότα, κάθε στίχο, κάθε μελωδία.

Η συναυλία στο Ρίο αποτέλεσε έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στη φετινή διαδρομή του «Ταξιδιού στο Φως», μιας πολιτιστικής πρωτοβουλίας που ξεκίνησε το 2024 από το Σούνιο και συνεχίζεται με επιλεγμένες στάσεις σε τόπους-σύμβολα της ελληνικής ιστορίας και ψυχής.

Πίσω από αυτή τη σημαντική προσπάθεια βρίσκεται η METLEN, που στηρίζει σταθερά τον ελληνικό πολιτισμό, επενδύοντας σε εκδηλώσεις που ενώνουν το παρελθόν με το παρόν και αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στο μέλλον.

Ο ίδιος ο Σταύρος Ξαρχάκος έχει δηλώσει ότι οραματίστηκε το «Ταξίδι στο Φως» ως έναν τρόπο για να συναντηθεί η αρχαιοελληνική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία – και απόψε, αυτό το όραμα πραγματοποιήθηκε με τον πιο συγκινητικό τρόπο.

Η συναυλία στο Κάστρο Ρίου δεν ήταν απλώς ένα καλλιτεχνικό γεγονός· ήταν μια τελετουργία μνήμης και φωτός. Μια στιγμή που η Ελλάδα τραγούδησε τον εαυτό της, με τον Ξαρχάκο οδηγό σε ένα ταξίδι βαθιά ελληνικό, αληθινό και πανανθρώπινο.