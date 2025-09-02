Διεθνές Φεστιβάλ 2025-Η Ελληνική Gypsy Jazz «δένει» στην Πάτρα

Οι Gadjo Dilo σχηματίστηκαν το 2009 και έχουν δημιουργήσει μια ξεχωριστή μουσική γλώσσα, παντρεύοντας την παράδοση της τσιγγάνικης jazz με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια παλαιότερων εποχών, κομμάτια από όλο τον κόσμο αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις που ήδη έχουν αγαπηθεί από το κοινό.

Στην μουσική σκηνή της γραφικής καστροπολιτείας, το κοινό της περιοχής θα απολαύσει μουσικές στις οποίες κυριαρχεί το στοιχείο της gypsy τζαζ- gypsy σουίνγκ, με άρωμα από Μεσόγειο, σε συνδυασμό με την δεξιοτεχνία και τον λυρισμό.

Το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας στις 9.15 το βράδυ του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου 2025 υποδέχεται στην Αχαΐα Κλάους - Achaia Clauss τους Gadjo Dilo.

Οι ζωντανές εμφανίσεις των δημοφιλών Gadjo Dilo συνδυάζουν τη δεξιοτεχνία και την αυτοσχεδιαστική διάθεση της jazz με τον πλούτο του ελληνικού τραγουδιού, στήνουν γέφυρες ανάμεσα στα μουσικά είδη, είναι γεμάτες ενέργεια και ζωντάνια και ακτινοβολούν ελπίδα και θετικότητα.

Στους δύο πρώτους τους δίσκους, “Manouche de Grec” (2013) και “Manouche de Grec vol.II” (2016), παντρεύουν την κεντροευρωπαϊκή jazz του ‘30 και του ’40 με τις δημιουργίες των Ελλήνων συνθετών κυρίως του πρώτου μισού του 20ού αιώνα. Μέσα από εκτεταμένη έρευνα και μουσικό πειραματισμό, αναζητούν τα νήματα που συνδέουν τα μουσικά είδη, προσπαθώντας ταυτόχρονα να αναδείξουν τη διαχρονικότητα και την ομορφιά αυτών των συνθέσεων.

Σημαντικές στιγμές στη μουσική τους πορεία ειναι η εμφάνισή τους στην ταινία “Worlds Apart” - “Ένας Άλλος Κόσμος” του Χριστόφορου Παπακαλιάτη (με πρωταγωνιστή τον Αμερικανό Οσκαρικό ηθοποιό JK Simmons), η συνεργασία τους με τον Tonino Carotone στον δεύτερό τους δίσκο, η ζωντανή εμφάνιση και ηχογράφηση στο Ηρώδειο με τη θρυλική Μαίρη Λίντα, η σύμπραξη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης που έγινε με πρωτότυπες ενορχηστρώσεις τους και οι αμέτρητες ζωντανές εμφανίσεις σε μεγάλες σκηνές και φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη (Nisville Jazz Festival, Bansko Jazz Festival, Όπερα του Μονάχου, Τεχνόπολη Αθηνών, Berlin Greek Film Festival κ.α.).

Έχουν συνεργαστεί με πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες (Μαίρη Λίντα, Άννα Βίσση, Βαγγέλης Γερμανός, Κωστής Μαραβέγιας, Πάνος Μουζουράκης).

Κομμάτια τους έχουν κυκλοφορήσει σε παγκόσμιες μουσικές συλλογές, και καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας έχουν επενδύσει οπτικά τα έργα τους (Νέαρχος Ντάσκας -Polkadot Design, Κλεοπάτρα Κοραή -Lokey).

Τιμές Εισιτηρίων: Γενική είσοδος 12.00€ - μειωμένο 7.00€.

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr, Δισκοπωλείο JOE RECORDS (Καραϊσκάκη 134, Πάτρα, τηλ. 2610.620.673), Βιβλιοπωλείο ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ, (Κορίνθου 274, Πάτρα, τηλ. 2610.273.287), Βιβλιοπωλείο DISCOVER (Πεζόδρομος Βούρβαχη, Πάτρα τηλ. 2610.624.916).

Ώρα έναρξης live στις 21.00.