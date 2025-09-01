Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2025-Δεύτερο Sold out για την παράσταση «Μια άλλη Θήβα»

Οι Θάνος Λέκκας και Δημήτρης Καπουράνης επέσετρεψαν στην Πάτρα και μάγεψαν το κοινό με τις ερμηνείες τους
Οι φίλοι του θεάτρου στην Πάτρα, το βράδυ της Κυριακής 31 Αυγούστου 2025 γέμισαν ασφυκτικά το Δημοτικό θερινό Θέατρο στο πλάι του Παμπελοποννησιακού σταδίου για να παρακολουθήσουν την εξαιρετική παράσταση «Μία άλλη Θήβα», στην επιστροφή της - η παράσταση παρουσιάστηκε πρώτη φορά την Πέμπτη 24 Ιουλίου - στο Διεθνές Φεστιβάλ.
Το κοινό απόλαυσε μία από τις σημαντικότερες παραστάσεις που φιλοξένησε μέχρι σήμερα ο θεσμός, στην οποία κυριάρχησε το στοιχείο της «αυτομυθοπλασίας».
Οι καθηλωτικές ερμηνείες του Θάνου Λέκκα ως συγγραφέα και του Δημήτρη Καπουράνη στο διπλό ρόλο του Μάρτιν/ Φεδερίκου, έφεραν στο προσκήνιο μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, την βία, το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις.
Μέσα από το έργο και με αφορμή μία πατροκτονία, οι αναφορές από τον "Οιδίποδα", τον Ντοστογιέφσκι, τον Φρόιντ, έρχονται να θέσουν αμείλικτα ερωτήματα.
Για να επιτευχθεί αυτό το «εργαλείο» ήταν η επί μήνες συνάντηση μέσα στη φυλακή, ενός συγγραφέα με έναν εικοσάχρονο πατροκτόνο, τον Μαρτίν.
Σκοπός του συγγραφέα ήταν να γράψει ένα έργο βασισμένο στην ιστορία του νεαρού κρατούμενου, στον οποίο προτείνει να ερμηνεύσει τον εαυτό του στη θεατρική σκηνή. Όταν τελικά αυτό απαγορεύεται από το αρμόδιο υπουργείο, τον ρόλο ανέλαβε ο Φεδερίκο, ένας νεαρός ηθοποιός με τον οποίο δουλεύει ταυτόχρονα πλέον ο συγγραφέας.
Με το «Μία άλλη Θήβα» - το θεατρικό έργο του Γαλλο-ουρουγουανού Σέρχιο Μπλάνκο - ο Βαγγέλης θεοδωρόπουλος, με τις μοναδικές σκηνοθετικές επιλογές του, «έδωσε» μία παράσταση με εξαιρετικό ρυθμό, αξιοζήλευτες ερμηνείες και έντονο συναισθηματικό φορτίο.
