Πάτρα: Το Θέατρο Λιθογραφείον αναζητά νέους ηθοποιούς

Το Θέατρο Λιθογραφείον όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωση του, αναζητά νέους ηθοποιούς για την παράσταση «Η Παρέλαση» σε σκηνοθεσία του Φάνη Δίπλα, που θα ανέβει την ερχόμενη χειμερινή περίοδο.

Στείλτε το βιογραφικό σας (με αναλυτικά στοιχεία, ολόσωμη φωτογραφία, ηλικία & τηλέφωνο επικοινωνίας).

Tα βιογραφικά θα ληφθούν υπόψη και για μελλοντικές συνεργασίες.

*Διεύθυνση: Μαιζώνος 172β, Πάτρα.

Τηλ. 2610 328394.

lithografeion2023@gmail.com