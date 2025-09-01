Αίτημα για έκτακτο Περιφερειακό συμβούλιο από τον Σπύρο Σκιαδαρέση

Στο αίτημα που κατατέθηκε στον απόηχο της εισήγησης του θέματος στην πρόσφατη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας και με δεδομένο ότι κατά την επίσκεψη κλιμακίου της «Νέας Δυτικής Ελλάδος» στην περιοχή της Λακκόπετρας, διαπιστώθηκε έντονη ανησυχία για ελλιπή ενημέρωση και ανεπαρκή μέτρα πρόληψης, ζητείται η έκτακτη συνεδρίαση του Σώματος με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων με σκοπό να υπάρξει ενημέρωση του κτηνοτροφικού κόσμου και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, αλλά και να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες για την άμεση αποζημίωση των πληγέντων.

Την έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος με μοναδικό θέμα συζήτησης τη ραγδαία εξάπλωση της ζωονόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και τη δεινή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει δεκάδες κτηνοτρόφοι του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ζητά ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης και όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στη Λακκόπετρα, στην οποία έχουν εντοπιστεί πολλές κτηνοτροφικές μονάδες με κρούσματα ευλογιάς, εισπράξαμε την αγωνία των κτηνοτρόφων για την επόμενη μέρα. Οι άνθρωποι αυτοί καταστράφηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη και το μέλλον τους είναι αβέβαιο. Η Περιφέρεια οφείλει να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για την άμεση και καθολική αποζημίωσή τους όχι μόνο για τα ζώα που θανατώθηκαν, αλλά και για το χαμένο εισόδημα και τις ζωοτροφές που είχαν προμηθευτεί. Δυστυχώς, όμως εκτός από την αγωνία αυτών των ανθρώπων εισπράξαμε και την αγανάκτησή τους για ελλιπή ενημέρωση και ανεπαρκή μέτρα πρόληψης. Όταν επισκεφθήκαμε το Εργαστήριο Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη Λάρισα μάς κατηγόρησαν ότι ανακαλύψαμε την Αμερική… Αν οι ίδιοι όμως είχαν αντιδράσει εγκαίρως δεν θα χρειαζόταν να πάμε ούτε μέχρι τη Λάρισα.

Μάλιστα, προς τιμήν του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας με ενημέρωσε πως μας προσφέρει δωρεάν τη δυνατότητα να αποστέλλουμε στο Εργαστήριο προς έλεγχο 40 δείγματα ημερησίως προκειμένου να περιφρουρήσουμε τις «καθαρές» κτηνοτροφικές μονάδες. Η κτηνοτροφία μας είναι από τα πιο δυναμικά κομμάτια του πρωτογενούς μας τομέα κι οφείλουμε να το προστατέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις», δήλωσε ο Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης.