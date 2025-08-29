Α. Παναγιωτόπουλος: «Η ανεξέλεγκτη ευλογιά των αιγοπροβάτων και η αδράνεια της κυβέρνησης απειλούν με ολική καταστροφή την κτηνοτροφία στη Δυτική Αχαΐα»

"Σε καθεστώς πλήρους εγκατάλειψης βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας, καθώς η επιδημία ευλογιάς των αιγοπροβάτων εξαπλώνεται ταχύτατα, με τον κρατικό μηχανισμό να κινητοποιείται υποτονικά και με καθυστέρηση" αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Η ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σε απειλή ολικής καταστροφής και οικονομικό εφιάλτη για τους κτηνοτρόφους της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, και ιδίως του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, εξελίσσεται η ζωονόσος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έχουν ήδη θανατωθεί πάνω από τρεις χιλιάδες πρόβατα, με επιβεβαιωμένα κρούσματα σε τριάντα πέντε (35) εκτροφές, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στη Δ.Κ. Λακκόπετρας. Ύποπτα κρούσματα εντοπίζονται και σε άλλες περιοχές, όπως στο Καλαμάκι και στο Λάππα και υπάρχουν ακόμα 10 μονάδες υπό επιτήρηση.

Η εκτεταμένη διασπορά της νόσου και η ανεξέλεγκτη πορεία της καταδεικνύουν, για ακόμη μία φορά, την ελλιπή ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Αν και η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τέθηκαν σε εφαρμογή ζώνες βιοασφάλειας (5 χλμ. και 20 χλμ.), αυτά τα μέτρα ελήφθησαν καθυστερημένα και χωρίς επαρκείς ελέγχους, ενημέρωση και υποστήριξη των παραγωγών. Διαπιστώνονται επίσης παραβιάσεις μετακινήσεων, κενά στην εποπτεία και ελλιπής συντονισμός τοπικών και κεντρικών αρχών. Η λειτουργία μεμονωμένων σημείων απολύμανσης, όπως στο Καλαμάκι, και η σημερινή απαγόρευση διακίνησης ζωοτροφών προς τις περιοχές αυτές είναι μέτρο αποσπασματικό, ανεπαρκές και καθυστερημένο αφού η νόσος είναι ήδη ανεξέλεγκτη.

Παράλληλα, η υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκαλεί σοβαρές καθυστερήσεις στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κρουσμάτων, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στην επιβεβαίωση αυτής από τα κεντρικά εργαστήρια. Είναι σε όλους γνωστό ότι ο εντοπισμός της νόσου έγινε όχι άμεσα, αλλά ένα μήνα μετά την εκδήλωση του πρώτου νοσήματος και μετά από καταγγελία ιδιώτη κτηνιάτρου και αφού η κατάσταση είχε λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Οι σύλλογοι των κτηνοτρόφων καταγγέλλουν ότι οι προτάσεις τους για στοχευμένους εμβολιασμούς απορρίφθηκαν χωρίς σοβαρή αξιολόγηση. Επίσης καταγγέλλουν ότι η διαδικασία αναπλήρωσης ζωικού κεφαλαίου μέσω του υπομέτρου 5.2 είναι πρακτικά ανεφάρμοστη, καθώς απαιτεί προκαταβολή χρημάτων που οι πληττόμενοι κτηνοτρόφοι δεν διαθέτουν. Ακόμη και οι κτηνοτρόφοι που δεν έχουν κρούσματα υφίστανται τεράστια οικονομική πίεση: ο υποχρεωτικός σταβλισμός αυξάνει το κόστος εκτροφής, ενώ η απαγόρευση διακίνησης ζωοτροφών (κριθάρι, καλαμπόκι, μηδική, χορτονομή) επιδεινώνει την κατάσταση.

Παράλληλα οι τυροκομικές εταιρείες και οι εταιρείες γάλακτος έχουν πάψει να παραλαμβάνουν γάλα από τις περιοχές αυτές και αρνούνται να δώσουν τις καθιερωμένες προκαταβολές για την αγορά των ζωοτροφών με αποτέλεσμα ακόμα και οι κτηνοτρόφοι που θα επιβιώσουν από την ευλογιά να βρεθούν σε οικονομικό αδιέξοδο. Ταυτόχρονα τα σφαγεία είναι κλειστά με αποτέλεσμα και οι κτηνοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής να επωμίζονται κόστη λειτουργίας για την διατροφή των εγκλείστων ζώων και ταυτόχρονη απώλεια εσόδων από την σφαγή ζώων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας επλήγη πρόσφατα και από καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν βοσκότοπους, καλλιέργειες, εγκαταστάσεις και περιουσίες, με αποτέλεσμα η τρέχουσα κρίση να αποτελεί το δεύτερο καίριο πλήγμα που απειλεί να οδηγήσει σε κατάρρευση την τοπική κτηνοτροφία, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την οικονομία της περιοχής.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με βασικούς άξονες, τον άμεσο περιορισμό και την εκρίζωση της νόσου μέσω ενίσχυσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών, των στοχευμένων εμβολιασμών, τους αυστηρούς ελέγχους μετακινήσεων και ενημέρωσης των κτηνοτρόφων· την ταχεία αποζημίωση των πληγέντων με απλοποιημένες διαδικασίες, την κάλυψη του κόστους ζωοτροφών και της παραγωγικής απώλειας, έκτακτες ρυθμίσεις οφειλών και απαλλαγές από τέλη· και, τέλος, επανεκκίνηση της κτηνοτροφίας με δημιουργία ειδικών ταμείων για ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, στήριξη μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων, παροχή κινήτρων για παραμονή στον κλάδο και δράσεις αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα τοπικά προϊόντα.

Επειδή η κτηνοτροφία αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

Επειδή χιλιάδες κτηνοτρόφοι παραμένουν χωρίς εργασία και εισόδημα.

Επειδή διαπιστώνεται έλλειψη συντονισμού και στρατηγικής για την εκρίζωση της επιδημίας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποια ουσιαστικά και άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο για την αναχαίτιση της επιδημίας στη Δυτική Αχαΐα και την αποτροπή εξάπλωσής της σε άλλες περιοχές;

2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα καταβολής αποζημιώσεων στους πληττόμενους κτηνοτρόφους;

3. Θα υπάρξει οικονομική στήριξη και για τους αγρότες/κτηνοτρόφους που πλήττονται έμμεσα από τον υποχρεωτικό σταβλισμό και τις απαγορεύσεις διακίνησης;

4. Προτίθεται το Υπουργείο να τροποποιήσει τη διαδικασία του υπομέτρου 5.2 ώστε να μην απαιτείται προκαταβολή από τους κτηνοτρόφους για την αναπλήρωση ζωικού κεφαλαίου;

5. Σκοπεύει το Υπουργείο να ενισχύσει άμεσα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με προσωπικό και πόρους ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής και ταχεία επιτήρηση και διαχείριση της ζωονόσου;