Η Marina Satti live στην Πάτρα

Αυτή την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών
Αιχμαλώτισε εγχώριο και διεθνές κοινό στο πρωτοποριακό μουσικό και αισθητικό σύμπαν της και συνεχίζει εξίσου εθιστικά. POP TOUR live από τη Μαρίνα Σάττι, εκρηκτική και αισθησιακή, ρυθμική και λυρική, τρυφερή και προκλητική με το πιο εκστατικό σόου του καλοκαιριού, για τραγούδι και άγριο χορό ως την ανατολή!
Η Μαρίνα Σάττι όπως είδαμε και από τις διαφημιστικές αφίσες που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης, έρχεται στην Πάτρα την Δευτέρα 8-9-2025.
Η πολυπλατινένια hitmaker και performer, που έπλασε τον πιο POP μουσικό κόσμο ακροβατώντας αριστοτεχνικά και με θάρρος ανάμεσα σε μουσικά είδη, συνεχίζει τη σαρωτική εξερεύνηση της POP πτυχής της και μας καλεί σε ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό ταξίδι γεμάτο ρυθμό και δυναμισμό, στην πιο σύγχρονη και urban εκδοχή της παραδοσιακής μουσικής των Βαλκανίων, που θα ταράξει τα νερά και θα φέρει... πανικό στην πόλη!
Σε μια ακόμα ζωντανή εμφάνιση με αστείρευτη ενέργεια, λοξή ματιά και πολλές εκπλήξεις, η Μαρίνα Σάττι, με σταθμούς από τις KOUPES ως τη χειροποίητη MANTISSA της και την ανατρεπτική YENNA της, έρχεται σαν αεράκι στην καρδιά του καλοκαιριού με την πιο P.O.P. οπτικοακουστική εμπειρία, παρασύροντάς μας από το πλατινένιο TUCUTUM και το διαμαντένιο ΖΑRI της, το διπλά πλατινένιο MIXTAPE, το τριπλά πλατινένιο LALALALA και το χρυσό ονειρικό AH THALASSA, ως τη δεύτερη ενότητα 100% ελληνικών pop τραγουδιών με φρέσκους ethnic και παραδοσιακούς ήχους και απογειωτικό beat P.O.P. ΤΟΟ, που ήδη σαρώνει με τη γεμάτη φως ANATOLI και το viral κομμάτι που μας έχει ανεβάσει EPANO STO TRAPEZI!
Ζουρνάς, νταούλι και 808, πολυφωνικές αλχημείες, γκάιντα και beats, trap, reggaeton, βαλκανική trans και λυρισμός, σπίρτο, βενζίνη, ατακαδόρικοι στίχοι, αισθησιασμός... Αυτό το καλοκαίρι ζήσε κι εσύ το πιο καυτό live με τη σφραγίδα της μοναδικής Μαρίνας Σάττι!
MARINA SATTI live στην Πάτρα την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών στην Ακτή Δυμαίων.
Ώρα προσέλευσης 20.00
Ώρα έναρξης του live 21.00.
Προπώληση εισιτηρίων:
Discover Bookstore,
Γωνιά του Βιβλίου,
Το Θρανίο και
ticketservices.gr
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2610 223443.
Τα εισιτήρια στην προπώκηση κοστίζουν 20 ευρώ ενώ στην πόρτα τη βραδιά της συναυλίας 23 ευρώ ενώ διατίθενται και gold standing εισιτήρια που κοστίζουν 30 ευρώ.
Πάτρα: Το Θέατρο Λιθογραφείον αναζητά νέους ηθοποιούς
Βασίλης Αϊβαλής: Ευθύ «κατηγορώ» σε Κυβέρνηση και Δημοτική Αρχή για τις φωτιές της Πάτρας- Ζήτησε παραίτηση του Προέδρου της ΔΕΥΑΠ για την έλλειψη νερού
Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2025-Δεύτερο Sold out για την παράσταση «Μια άλλη Θήβα»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr