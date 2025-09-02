Στις 15-9 η φετινή συναυλία της Μητρόπολης Πατρών - Τα έσοδα θα διατεθούν στους πυρόπληκτους συνανθρώπους μας

Στη συναυλία στο Παμπελοποννησιακό στάδιο θα τραγουδήσουν οι ιδιαίτερα αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, Πυξ Λαξ
Κάθε χρόνο το μήνα Σεπτέμβριο, η Ιερά Μητρόπολη Πατρών πραγματοποιεί μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία, τα έσοδα της οποίας διατίθενται για την κάλυψη αναγκών ενδεών και εμπεριστάτων συνανθρώπων μας και για τη στήριξη των δομών της Μητροπόλεως όπως το Κοινωνικό Συσσίτιο - Άρτος Αγάπης, κ.α.
Η φετινή συναυλία όπως ήδη γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση στους ιερούς ναούς αλλά και με διαφημιστικά μπάνερ που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία της πόλης, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο και τα έσοδα από την μουσική βραδιά θα διατεθούν για την ανακούφιση των πυροπλήκτων αδελφών μας μετά τις μεγάλες καταστρεπτικές φωτιές που έπληξαν τον Αύγουστο την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή έως την Κάτω Αχαΐα.
Η Ιερά Μητρόπολη Πατρών έχοντας και την στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αρωγό της, έρχεται και φέτος σε μία δύσκολη περίοδο να σταθεί στο πλευρό του κόσμου που υπέστη σημαντικές ζημιές από την λαίλαπα της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε πριν τον Δεκαπενταύγουστο και κατέστρεψε σπίτια, ναούς, και μεγάλες εκτάσεις με καλλιέργειες, ενώ αφάνισε και κτηνοτροφικές μονάδες.
Όσο για τους καλλιτέχνες που θα δώσουν το παρών και θα ψυχαγωγήσουν το κοινό στη μεγάλη αυτή συναυλία, φέτος θα είναι οι Πυξ Λαξ, το αγαπημένο ελληνικό, ροκ συγκρότημα των Μπάμπη Στόκα και Φίλιππου Πλιάστικα, οι οποίοι από τις αρχές της δεκαετίας του '90 έχουν διαγράψει μία σημαντική πορεία στον μουσικό χώρο με μεγάλες επιτυχίες όπως το "Έπαψες αγάπη να θυμίζεις", το "Πούλα με", το "Δεν θα δακρύσω πια για σένα", το "Μοναξιά μου όλα", κ.α.
Οι Πυξ Λαξ, ακμαίοι και ανθεκτικοί, εκφράζουν μέσα από τα τραγούδια και τα live τους, το κλασικό & το διαχρονικό. Η τελευταία φορά που τους απολαύσαμε στην Πάτρα ήταν στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο την Κυριακή 2 Ιουνίου 2024 ενώ οι Πυξ Λαξ είχαν παίξει live και ενθουσιάσει και στην Πλατεία Γεωργίου στις 21 Οκτωβρίου 2023 στο Welcome to Up Fest του Πανεπιστημίου Πατρών.
*Κουπόνια (εισιτήρια) για τη συναυλία διατίθενται σε όλους τους ιερούς ναούς της Μητροπόλεως Πατρών.
Να θυμίσουμε πως η περσινή αντίστοιχη συναυλία με πρωτοβουλία της Μητρόπολης είχε γίνει στις 9-9 με καλεσμένη καλλιτέχνιδα την Πέγκυ Ζήνα.
