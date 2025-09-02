Στις 15-9 η φετινή συναυλία της Μητρόπολης Πατρών - Τα έσοδα θα διατεθούν στους πυρόπληκτους συνανθρώπους μας

Κάθε χρόνο το μήνα Σεπτέμβριο, η Ιερά Μητρόπολη Πατρών πραγματοποιεί μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία, τα έσοδα της οποίας διατίθενται για την κάλυψη αναγκών ενδεών και εμπεριστάτων συνανθρώπων μας και για τη στήριξη των δομών της Μητροπόλεως όπως το Κοινωνικό Συσσίτιο - Άρτος Αγάπης, κ.α.

Η φετινή συναυλία όπως ήδη γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση στους ιερούς ναούς αλλά και με διαφημιστικά μπάνερ που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία της πόλης, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο και τα έσοδα από την μουσική βραδιά θα διατεθούν για την ανακούφιση των πυροπλήκτων αδελφών μας μετά τις μεγάλες καταστρεπτικές φωτιές που έπληξαν τον Αύγουστο την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή έως την Κάτω Αχαΐα.

Η Ιερά Μητρόπολη Πατρών έχοντας και την στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αρωγό της, έρχεται και φέτος σε μία δύσκολη περίοδο να σταθεί στο πλευρό του κόσμου που υπέστη σημαντικές ζημιές από την λαίλαπα της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε πριν τον Δεκαπενταύγουστο και κατέστρεψε σπίτια, ναούς, και μεγάλες εκτάσεις με καλλιέργειες, ενώ αφάνισε και κτηνοτροφικές μονάδες.