Μυρτώ Κιούρτη: H Πατρινή αρχιτέκτονας κάνει έκκληση για τη διάσωση του παλαιού κτιρίου Υπηρεσιών Λιμένα

Επείγουσα έκκληση απευθύνει η γνωστή Πατρινή αρχιτέκτονας Μυρτώ Κιουρτή προς συναδέλφους αρχιτέκτονες και φοιτητές αρχιτεκτονικής που έχουν ασχοληθεί ή αγαπήσει το εμβληματικό κτίριο Συριόπουλου στο λιμάνι της Πάτρας, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με την κατεδάφιση.

Όπως αναφέρει, γίνεται προσπάθεια να ενημερωθεί το κοινό της Πάτρας για την αρχιτεκτονική και ιστορική αξία του κτιρίου και να διασωθεί μέσα από προτάσεις που αναδεικνύουν τις δυνατότητες ανάπλασης του. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί όσους έχουν εκπονήσει μελέτες ή έχουν σχεδιάσει προτάσεις για το κτίριο να αποστείλουν τρισδιάστατες απεικονίσεις των έργων τους, προκειμένου να δημοσιευτούν δημόσια.

Συγκεκριμένα αναφέρει μέσω facebook:

Επείγουσα κλήση προς αρχιτέκτονες και φοιτητές αρχιτεκτονικής που έχουν αγαπήσει το κτίριο του Συριόπουλου στο Λιμάνι της Πάτρας: Κατεδαφίζουν το έργο! Γίνεται μια προσπάθεια να ενημερωθεί ο κόσμος της Πάτρας για την αξία του και να διασωθεί το κτίριο. Παρακαλώ θερμά όποιος έχει κάνει πρόταση ανασχεδιασμού του κτιρίου να μου στείλει στο myrto.kiourti@gmail.com τρισδιάστατες απεικονίσεις για να τις δημοσιεύσουμε. Είναι σημαντικό να δουν οι άνθρωποι που δεν είναι αρχιτέκτονες τις άπειρες δυνατότητες ανάπλασης που έχει το έργο! Η υπέροχη φωτογραφία που αναρτώ είναι του Πάνου Εξαρχόπουλου. Deadline: Σάββατο βράδυ.