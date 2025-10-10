"Έδεσε" Πάτρα το 141 μέτρων super yacht "YAS" του Εμίρη του Άμπου Ντάμπι- ΦΩΤΟ

Στο λιμάνι της Πάτρας έδεσε το μεσημέρι της Παρασκευής το τεράστιο super yacht «Yas», το οποίο ανήκει σε μέλος της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το «Yas», που πλέει υπό τη σημαία των Νήσων Κέιμαν, έχει μήκος 141 μέτρα και πλάτος 15 μέτρα, ενώ αναχώρησε από το λιμάνι των Τιρράνων για να φθάσει γύρω στις 12.45 μετά το μεσημέρι της Παρασκευής στο παλιό λιμάνι της Πάτρας, υποβοηθούμενο και από ρυμουλκά.