"Έδεσε" Πάτρα το 141 μέτρων super yacht "YAS" του Εμίρη του Άμπου Ντάμπι- ΦΩΤΟ

Το «Yas», που πλέει υπό τη σημαία των Νήσων Κέιμαν, έχει μήκος 141 μέτρα
Στο λιμάνι της Πάτρας έδεσε το μεσημέρι της Παρασκευής το τεράστιο super yacht «Yas», το οποίο ανήκει σε μέλος της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Το «Yas», που πλέει υπό τη σημαία των Νήσων Κέιμαν, έχει μήκος 141 μέτρα και πλάτος 15 μέτρα, ενώ αναχώρησε από το λιμάνι των Τιρράνων για να φθάσει γύρω στις 12.45 μετά το μεσημέρι της Παρασκευής στο παλιό λιμάνι της Πάτρας, υποβοηθούμενο και από ρυμουλκά.
Η θαλαμηγός προσφέρει ανεπανάληπτη πολυτέλεια, με δυνατότητα φιλοξενίας έως και 60 επισκέπτες σε 30 σουίτες. Για την εξυπηρέτησή τους, μεταφέρει 56 μέλη πληρώματος, εξασφαλίζοντας μια άψογη και χαλαρή εμπειρία. Αυτό που κάνει το «Yas» μοναδικό στο είδος του είναι η προέλευσή του. Δεν ναυπηγήθηκε ως yacht, αλλά ως πολεμικό πλοίο. Συγκεκριμένα, αποτελεί μετατροπή της ολλανδικής φρεγάτας HNLMS Piet Hein (κλάσης Kortenaer), η οποία καθελκύστηκε το 1978 και τέθηκε σε υπηρεσία το 1981.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr