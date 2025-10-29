Θεατρική Αθήνα: Οι παραστάσεις των απανωτών sold out που παίζονται και ξαναπαίζονται

Θεάματα που έχουν συνεχή απήχηση και δύσκολα βρίσκεις θέση αυτές τις μέρες
Αυτή τη φορά η είδηση δεν είναι οι καινούριες πρεμιέρες.
Ως την κυρίαρχη τάση των τελευταίων καλλιτεχνικών σαιζόν στην πρωτεύουσα, περιγράφει τις παραστάσεις που επαναλαμβάνονται λόγω συνεχών sold out το περιοδικό Αthinorama. Yποστηρίζει πως αυτό δεν οφείλεται μόνο στο λεγόμενο FOMO, δηλαδή στην αγωνία να μην χάσει κανείς ένα δημοφιλές γεγονός. Πέρα από την αναζήτηση συλλογικών εμπειριών που καθιερώθηκε από την περίοδο της καραντίνας, φαίνεται πως το σανίδι θεωρείται πλέον cool και δεν αφορά πια μόνο τους παραδοσιακούς θεατρόφιλους.
Ξεχωρίζει μάλιστα τις παραστάσεις:
«Η Κουζίνα»: Σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή με πρωταγωνιστή τον Μιχάλη Σαράντη έχει μεγάλη προπώληση
«Μια άλλη Θήβα»: Χειμώνα-καλοκαίρι για 4 σαιζόν, είναι ακόμα sold out μέχρι και Νοέμβριο
«Ανεξάρτητα κράτη»: Το δημοσιογραφικό δράμα παίζεται δεύτερη σαιζόν και τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν τους δυο πρώτους μήνες
«Ανθρωποι και ποντίκια»- Το πολυσυζητημένο έργο με το Βασίλη Μπισμπίκη ξανάρχισε και είναι sold out τις πρώτες εβδομάδες
«Δίκη» Κάφκα σε σκηνοθεσία Αρη Μπινιάρη με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, δεν βρίσκεις θέση ως το Δεκέμβριο
«Το πάρτι της ζωής μου»: Τέταρτη σεζόν για το μονόλογο της Ελένης Ράντου που είναι sold out ως τον Ιανουάριο
«Τέλος του παιχνιδιού»: Μπέκετ με το ντουέτο Μ. Παπαδημητρίου-Γ. Χρυσοστόμου προστέθηκαν επιπλέον ημέρες λόγω προσέλευσης
