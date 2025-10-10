Eθνικό Θέατρο: Δεκέμβριος με εμβληματική χορογραφία της Πίνα Μπάους από Ελληνες χορευτές

Μια πολυαναμενόμενη χοροθεατρική παράσταση στο ιστορικό κτίριο Τσίλλερ
Ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα της Πίνα Μπάους, της διάσημης χορογράφου η οποία ανέτρεψε τα όρια μεταξύ θεάτρου και χορού, το «Kontakthof», αναμένεται από το Εθνικό Θέατρο.
Η αναβίωση θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Δεκεμβρίου, σε σύμπραξη με το Pina Bausch Foundation, 37 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση στο Ηρώδειο (1988).
Σε καλλιτεχνική διεύθυνση της Josephine Ann Endicott, μέλους της αρχικής διανομής του 1978 και επί χρόνια βοηθού της Πίνα Μπάους, και του Δάφνι Κόκκινου, μέλους του Tanztheater Wuppertal και βοηθού της Pina από το 1993, με τη συνεργασία της Anne Martin– επίσης μέλος της αρχικής διανομής- και του Scott Jennings (διευθυντές προβών του Foundation), το θέαμα είναι ήδη πολυαναμενόμενο.
Ραντεβού στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ με 23 ερμηνευτές και ερμηνεύτριες από την Ελλάδα, 21 έως 55 χρόνων, που επιλέχθηκαν ειδικά για αυτή την παραγωγή.
Το «Kontakthof» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1978 στην Όπερα του Wuppertal και αποτελεί ορόσημο της πρώιμης περιόδου της Bausch και κομβικό παράδειγμα της συνεργασίας της με τον σκηνογράφο και ενδυματολόγο Rolf Borzik, ο οποίος διαμόρφωσε την εικαστική γλώσσα του θιάσου εκείνα τα καθοριστικά χρόνια.
Το έργο συνεχίζει να περιοδεύει μέχρι σήμερα, συχνά και με διαφορετικές γενιές: το 2000 με το «Κυρίες και Κυρίους άνω των 65 ετών» και το 2008 με εφήβους ηλικίας από 14 έως 18 ετών – κάθε φορά θέτοντας εκ νέου το ερώτημα τι σημαίνει «επαφή» σε διαφορετικές ηλικίες.
Παίζουν: Θανάσης Ακοκκαλίδης, Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Βίκυ Βολιώτη, Κατερίνα Γεβετζή, Δημήτρης Γεωργιάδης, Μαριλένα Δάρα, Δάφνη Δρακοπούλου, Νίκος Ζιάζιαρης, Ναταλία Καλογεροπούλου, Δημήτρης Κολλιός, Μελίνα Κόντη, Νίκος Κουσούλης, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Νίκος Λεκάκης, Έρη Μάγκου, Δημήτρης Μανδρινός, Ιωάννης Μπάστας, Αλεξάνδρα Όσπιτση, Εβίνη Παντελάκη, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Έλσα Σίσκου, Βασιάνα Σκοπετέα, Σάνια Στριμπάκου
