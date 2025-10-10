Eθνικό Θέατρο: Δεκέμβριος με εμβληματική χορογραφία της Πίνα Μπάους από Ελληνες χορευτές

Ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα της Πίνα Μπάους, της διάσημης χορογράφου η οποία ανέτρεψε τα όρια μεταξύ θεάτρου και χορού, το «Kontakthof», αναμένεται από το Εθνικό Θέατρο.

Η αναβίωση θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Δεκεμβρίου, σε σύμπραξη με το Pina Bausch Foundation, 37 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση στο Ηρώδειο (1988).

Σε καλλιτεχνική διεύθυνση της Josephine Ann Endicott, μέλους της αρχικής διανομής του 1978 και επί χρόνια βοηθού της Πίνα Μπάους, και του Δάφνι Κόκκινου, μέλους του Tanztheater Wuppertal και βοηθού της Pina από το 1993, με τη συνεργασία της Anne Martin– επίσης μέλος της αρχικής διανομής- και του Scott Jennings (διευθυντές προβών του Foundation), το θέαμα είναι ήδη πολυαναμενόμενο.

Ραντεβού στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ με 23 ερμηνευτές και ερμηνεύτριες από την Ελλάδα, 21 έως 55 χρόνων, που επιλέχθηκαν ειδικά για αυτή την παραγωγή.