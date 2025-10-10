Tο Welcome to UP 2025 απογειώνεται με Νίκο Πορτοκάλογλου, Γιάννη Κότσιρα και χιλιάδες κόσμου, στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας- Να είσαι εκεί!

Το Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ απογειώνεται το βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου 2025, και η Πάτρα αναμένεται να ζήσει μια αξέχαστη εμπειρία, γεμάτη μουσική, χιλιάδες χαμόγελα και ενέργεια στην «καρδιά» της!



Δύο από τους σημαντικότερους και πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Γιάννης Κότσιρας, συναντιούνται σε μια ανοιχτή συναυλία στην πλατεία Γεωργίου, στο πλαίσιο της λήξης του Welcome to UP 2025.



Η ανοιχτή συναυλία των δύο καλλιτεχνών αναμένεται να πλημμυρίσει τον χώρο με χιλιάδες κόσμου, φέρνοντας μαζί την ενέργεια των φοιτητών που αποχαιρετούν το πρωτοποριακό Φεστιβάλ Υποδοχής Φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τον πιο εντυπωσιακό και πανηγυρικό τρόπο.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, σπουδαίος τραγουδοποιός με πλούσιο συνθετικό έργο, και ο Γιάννης Κότσιρας, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συναίσθημα, ενέργεια και αυθεντικότητα. Με σεβασμό ο ένας στο έργο του άλλου και με κοινή αγάπη για τη μουσική, ετοιμάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικά τραγούδια και δυνατές συγκινήσεις.

Από μεγάλες επιτυχίες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην ελληνική μουσική, μέχρι αγαπημένα κομμάτια που συνόδευσαν γενιές ακροατών, το κοινό θα απολαύσει ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι φτιαγμένο με μεράκι και αυθεντικότητα.



Μαζί τους:

Βύρων Τσουράπης – τραγουδοποιός, μπάσο, φωνή

Ανδριάνα Αχιτζάνοβα – φωνή, νέι

Με αυτή την εκρηκτική γιορτή, το Welcome to UP 2025 κλείνει τις πύλες του αφήνοντας αναμνήσεις γεμάτες ενθουσιασμό, χαρά και προσμονή για το ραντεβού του 2026, υποσχόμενο ακόμα πιο δυνατές στιγμές, περισσότερη συμμετοχή και ανεπανάληπτες εμπειρίες.

Το βράδυ του Σαββάτου επίσης στο Αγρίνιο η γιορτή κορυφώνεται με την Έκθεση Φωτογραφίας Photopolis στην Παλαιά Λαχαναγορά, προσφέροντας μια μοναδική εικαστική εμπειρία στους επισκέπτες και ένα καλλιτεχνικό αποτύπωμα της γιορτής.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ



ΠΑΤΡΑ

21.00

Συναυλία με τους Νίκο Πορτοκάλογλου και Γιάννη Κότσιρα στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα. Μαζί τους οι: Βύρων Τσουράπης & Ανδριάνα Αχιτζάνοβα.

ΑΓΡΙΝΙΟ

20.00

Έκθεση Φωτογραφίας Photopolis στην Παλαιά Λαχαναγορά Αγρινίου

To Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ διοργανώνεται από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://welcometoup.upatras.gr/