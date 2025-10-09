Welcome to UP 2025: Κατάμεστο το Συνεδριακό Κέντρο για την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή- ΦΩΤΟ

Αυτή την ώρα, στο κατάμεστο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, εξελίσσεται μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά στο πλαίσιο του Welcome to UP 2025.

Πλήθος κόσμου-φορείς, φοιτητές, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και θεατρόφιλοι- έχουν γεμίσει κάθε γωνιά της αίθουσας για να παρακολουθήσουν την πολυσυζητημένη «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου.

Το κοινό παραμένει καθηλωμένο μπροστά στη σύγχρονη σκηνική ανάγνωση της αρχαίας τραγωδίας, που ζωντανεύει με τη συγκλονιστική ερμηνεία της Λουκίας Μιχαλοπούλου στον ρόλο της Ηλέκτρας και τη δυνατή παρουσία ενός εξαιρετικού θιάσου. Η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη, καθώς η παράσταση ξεδιπλώνει τα διαχρονικά ερωτήματα του έργου μέσα σε ένα σκηνικό υψηλής αισθητικής, αποδεικνύοντας πως το Πανεπιστήμιο Πατρών μετατρέπεται απόψε σε ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.

Στο πλευρό της Λουκίας Μιχαλοπούλου βρίσκονται οι Ιωάννα Παππά, Αναστάσης Ροϊλός, Δημήτρης Τάρλοου, Γιάννης Αναστασάκης, Γρηγορία Μεθενίτη και Περικλής Σιούντας, ένας θίασος που δίνει υπόσταση στα διαχρονικά ερωτήματα του έργου:

Ποιο είναι το τίμημα της εκδίκησης;

Είναι η βία ποτέ δικαιολογημένη;

Υπάρχει λύτρωση χωρίς απώλεια;

Η παράσταση, με τη μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά, ξεδιπλώνεται μέσα σε ένα σκηνικό σύμπαν υψηλής αισθητικής, με την υπογραφή του Πάρι Μέξη στα σκηνικά και τα κοστούμια, τη μουσική σύνθεση του Φώτη Σιώτα και τον φωτισμό του Αλέκου Αναστασίου να ενισχύουν τη δραματουργική ένταση.

Το Welcome to UP 2025 αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ φοιτητικής υποδοχής, αλλά και ένα πολιτιστικό γεγονός που φέρνει τους φοιτητές κοντά στην τέχνη, θέτοντας το Πανεπιστήμιο Πατρών στο επίκεντρο του σύγχρονου πολιτιστικού διαλόγου.