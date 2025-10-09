Ζήσε την εμπειρία του Welcome to UP 2025 στο πιο πολύχρωμο φοιτητικό χωριό! - Δείτε φωτογραφίες

Το Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ μετατρέπει την Πανεπιστημιούπολη Πατρών σε μια ζωντανή γιορτή γνώσης, δημιουργίας και διασκέδασης!

Η Πανεπιστημιούπολη γέμισε σήμερα Πέμπτη ενέργεια, δημιουργικότητα και ενθουσιασμό μέσα από το μεγάλο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών και Φοιτητριών.

Το Πάρκο της Ειρήνης μετατράπηκε και φέτος σε ένα πολύχρωμο, ζωντανό φοιτητικό χωριό, ανοιχτό σε όλους: πρωτοετείς, μεγαλύτερους φοιτητές, διδάσκοντες, ερευνητές, συλλόγους, καλλιτέχνες, εθελοντές και κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Στο κέντρο της γιορτής, εκθεσιακά περίπτερα από τις ακαδημαϊκές και διοικητικές δομές του Πανεπιστημίου, δημιουργικές ομάδες και χορηγούς του Φεστιβάλ, συνθέτουν έναν μοναδικό καμβά ακαδημαϊκής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής.

Το φεστιβάλ φέρνει κοντά πρωτοετείς, παλιούς φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές, καλλιτέχνες και φορείς του Πανεπιστημίου. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για γνωριμία, αλληλεπίδραση και ενσωμάτωση στη φοιτητική ζωή, μέσα από εκθέσεις, δράσεις, μουσική, αθλητισμό και πολιτισμό.

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα

Αθλητικές Δραστηριότητες

Από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, στον φυσικό χώρο του Πάρκου – δράσεις για να κινήσεις σώμα και πνεύμα.

Περίπατος & Ξενάγηση

Γνωριμία με το campus μέσα από οργανωμένες ξεναγήσεις στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών.

Καρναβαλικό Εργαστήριο

Δημιούργία καρναβαλικού μπάστακα σε μια mini καρναβαλική εμπειρία με μουσική & χορό από την ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας.

UP FM Live

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Πανεπιστημίου με μουσική και εκπομπές live από το Πάρκο.

Pop-up Training Sessions

Pilates & Functional από το ICON Fitness – γυμναστική στη φύση για όλους.

Υπαίθρια Yoga

Υπαίθρια συνεδρία yoga.

AnimaSyros

Κινηματογραφικό Φεστιβάλ animation στο γρασίδι με μικρού μήκους ταινίες από το φεστιβάλ AnimaSyros.

Αστρονομική Παρατήρηση

Η ομάδα Ωρίων έστησε τηλεσκόπια για παρατήρηση του ουρανού πάνω από την Πάτρα.

To Welcome to UP 2025 διοργανώνεται από τις 8 έως τις 11 Οκτωβρίου, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://welcometoup.upatras.gr/

Δείτε νέες φωτογραφίες από την γιορτή στην Πανεπιστημιούπολη