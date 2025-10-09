Φυτείες- ΕΑΓΜΕ: Να εγκαταλειφθούν οι κατοικίες περιμετρικά του «κρατήρα»

Ως αιτία της εμφάνισής του φαινομένου αξιολογείται η διαλυτοποίηση των γύψων και η υπόγεια κυκλοφορία νερού
Την εγκατάλειψη των κατοικιών πέριξ του «κρατήρα» στις Φυτείες Ξηρομέρου εισηγείται με έγγραφό της η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε έγγραφό της, μετά και την αυτοψία που διενήργησε, όπως γράφει το agriniopress.gr.
Το έγγραφο δημοσιοποίησε ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης, ενημερώνοντας σχετικά με τα συμπεράσματα που προκύπτουν.
Με βάση την αυτοψία, το ανάγλυφο της περιοχής διαμορφώνεται από εναλλαγές λόφων στους οποίους παρεμβάλλονται ελλειψοειδούς μορφής βυθίσματα ενώ ο οικισμός των Φυτειών θεμελιώνεται σε πετρώματα γύψων, λατυποπαγών και ασβεστόλιθων τριαδικής ηλικίας.
Σε ότι αφορά τον κρατήρα, αξιολογείται ως φρεατοειδούς μορφής εδαφική υποχώρηση (καταβόθρα), πλάτους 6χ10 μέτρα και βάθους 7 μέτρων.
Ως αιτία της εμφάνισής του φαινομένου αξιολογείται η διαλυτοποίηση των γύψων και η υπόγεια κυκλοφορία νερού. Σε συνδυασμό με την κατείσδυση επιφανειακών υδάτων, συμπεραίνεται ότι υπήρξε η εκδήλωσή του.
Χαρακτηρίζονται δε ως συχνό φαινόμενο οι εδαφικές υποχωρήσεις στην περιοχή. Η Αρχή συμπεραίνει ότι υπάρχει ενδεχόμενο να επηρεαστεί η θεμελίωση και των κατοικιών περιμετρικά του κρατήρα και για αυτό εισηγείται να εγκαταλειφθούν άμεσα οι κατοικίες αυτές καθώς και να αποτραπεί η προσέγγιση στον χώρο.
Τέλος, εισηγείται μετά από μία εβδομάδα να γίνει επιχωμάτωση, αντίστοιχα με αυτή που είχε γίνει στην περιοχή της Μπαμπίνης, σε αντίστοιχη περίπτωση.
