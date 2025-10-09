Επίθεση με πιρούνι: “Εκατοντάδες χτυπήματα - Θαύμα πώς γλίτωσε”, λέει ο γιατρός της 37χρονης

Με σοβαρό τραύμα στο μάτι νοσηλεύεται στο “Αττικόν” η 37χρονη – τριών μηνών έγκυος- που δέχθηκε επίθεση με πιρούνι από τον σύζυγό της.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να μη χάσει την όρασή της, ενώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το έμβρυο δεν κινδυνεύει.

“Είμαι 30 χρόνια στα νοσοκομεία, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ήταν όλο το πρόσωπό της χτυπημένο. Πρέπει να τη χτυπούσε με τόσο μίσος, μάλλον ήθελε να τη σκοτώσει. Είναι θαύμα πώς γλίτωσε. Μας είπε ότι βγήκε γυμνή στο δρόμο και φώναζε βοήθεια και κάποιοι γείτονες κάλεσαν το ΕΚΑΒ και έτσι σώθηκε. Αυτό το φρικτό περιστατικό που είδαμε με εκατοντάδες χτυπήματα από πιρούνι… είναι θαύμα πώς γλίτωσε” περιέγραψε ο γιατρός της, μιλώντας στο Mega.

“Ήταν αιμόφυρτη, τα μάτια της σε κακή κατάσταση. Τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο με κίνδυνο να χάσει την όρασή της. Είναι τριών μηνών έγκυος και ευτυχώς το έμβρυο δεν κινδυνεύει” είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.