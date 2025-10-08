Back to Top
Επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο γυναίκα του - Συνελήφθη ο δράστης

Επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο γυναίκα ...

Την τραυμάτισε στο μάτι με πιρούνι

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο σύζυγος της 39χρονης εγκύου που νοσηλεύεται στον «Αττικόν», μετά από επίθεση που δέχθηκε με αιχμηρό αντικείμενο -πιθανόν πιρούνι- στο πρόσωπο και στον θώρακα.

Ο 43χρονος αναζητήθηκε στα όρια του αυτοφώρου και τελικά εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (8/10) και έχει προσαχθεί από την ΕΛ.ΑΣ. στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα. Η σύλληψη θεωρείται τυπικό ζήτημα και αναμένεται σύντομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν στο σπίτι του ζευγαριού στα βόρεια προάστια τα ξημερώματα της Τρίτης (7/10). Η 39χρονη διεκομίσθη στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο και στην κοιλιακή χώρα.

Μάλιστα, ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε ακόμα και πιρούνι για να την τραυματίσει.

Ειδήσεις