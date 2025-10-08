Back to Top
Κακοποιημένη έγκυος με τραύματα από πιρούνι στο Αττικό- Αναζητείται ο σύζυγός της

Κινδυνεύει να χάσει την όρασή της

Στο Αττικό νοσοκομείο νοσηλεύεται έγκυος γυναίκα με τραύματα στο πρόσωπο και στα μάτια από πιρούνι. Η γυναίκα κατήγγειλε πως είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας και αναζητείται ο σύζυγός της.

Η 39χρονη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο τα μεσάνυχτα της Δευτέρας με τραύματα στο πρόσωπο και εξετάστηκε στα Επείγοντα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, είχε σημάδια από πιρούνι και αίματα στο πρόσωπο.

Η γυναίκα που είναι έγκυος στον τρίτο μήνα, χειρουργήθηκε σήμερα και στα δύο μάτια και «δίνει μάχη για να σώσει την όρασή της», όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. «Οι γιατροί έκαναν ότι μπορούσαν», σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο. Η γυναίκα νοσηλεύεται στη Μαιευτική Κλινική με αστυνομική προστασία, ενώ το έμβρυο δεν κινδυνεύει.

Ειδοποιήθηκε η ΕΛΑΣ και η 38χρονη κατήγγειλε πως τα τραύματα της τα προκάλεσε ο σύζυγός της ο οποίος και αναζητείται.

